Очередной этап международного турнира по фигурному катанию пройдет в "Лужниках"

В столице пройдет этап международных соревнований по фигурному катанию

Малая спортивная арена "Лужников" в субботу принимает четвертый международный этап соревнований по фигурному катанию, передает телеканал "Москва 24".

В столицу приехали фигуристы из 12 стран мира - в том числе из Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады. Они соревнуются в одиночном и парном катании. Турнир торжественно открыли накануне.

"Очень красочное зрелище. Москвичи любят фигурное катание на коньках. Знаете, наша сборная была лидером на Олимпиаде в Сочи, и сегодня у нас все звезды присутствуют здесь", - отметил глава Москомспорта Алексей Воробьев.

У российских спортсменов есть большие шансы на победу. Наша сборная претендует на победу как минимум в 2 видах. После короткой программы отставание нашей 16-летней фигуристки Анны Погорилой от канадской конкурентки составляет менее 2 баллов.

У пар этот вид выиграли серебряные призеры сочинской олимпиады Ксения Столбова и Федор Климов. Сегодня фигуристы катают произвольную программу, итоги подведут в воскресенье.

Московский этап является четвертым из шести. Набравшие наибольшее количество очков поедут в Барселону - с 11 по 14 декабря там пройдет финал Гран-При.