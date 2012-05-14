Власти города рассматривают предложения по аналогу Гайд-парка

Московские власти рассматривают предложения, касающиеся создания в столице аналога Гайд-парка.

Среди возможных мест организации площадки - Парк культуры и отдыха имени Горького, "Лужники" и ряд других площадок. Окончательное решение будет принято только после тщательного обсуждения со всеми заинтересованными структурами, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

"В настоящее время на сайте департамента аккумулируются предложения относительно возможных мест создания Гайд-парка. В ближайший день-два эти предложения будут обобщены и направлены общественным организациям, политическим партиям и другим заинтересованным структурам", - передает "Интерфакс" слова Майорова.

При этом начальник департамента отметил, что "городским властям не хотелось бы политизировать московские парки".

"Нам хотелось бы, чтобы в городе было побольше парковых зон, где горожане могли бы провести свой досуг, подышать свежим воздухом, не выезжая за город", - сказал он, добавив, что в любом случае решение об организации такого общественного пространства должно приниматься на основе консенсуса.

"Безусловно, это решение должно устраивать все стороны", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, Чистые пруды, где оппозиционеры разбили так называемый "лагерь добра", является не самым лучшим местом для подобных мероприятий.

"Сегодня мы получаем жалобы от жителей на шум, и мы не можем этого не учитывать", - сказал Майоров.

Кроме того, при выработке решения о создании "Гайд-парка" необходимо будет учитывать и правовые аспекты.

"Сегодня необходимо получить согласование на проведение политических акций, поэтому организация "Гайд-парка" потребует и внесения корректив в существующую нормативную базу", - заявил Майоров.

"Таким образом, решение по "Гайд-парку" должно быть как организационным, так и правовым", - добавил он.

Он сообщил, что сначала, возможно, в городе будет определено одно "пилотное", экспериментальное место, а затем с учетом опыта появятся и другие площадки, где горожане смогут собираться и проводить политические акции.