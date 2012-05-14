Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14 мая 2012, 11:56

Власти города рассматривают предложения по аналогу Гайд-парка

Лужники гайд-парк Алексей Майоров ЦПКиО имени Горького власть

Московские власти рассматривают предложения, касающиеся создания в столице аналога Гайд-парка.

Среди возможных мест организации площадки - Парк культуры и отдыха имени Горького, "Лужники" и ряд других площадок. Окончательное решение будет принято только после тщательного обсуждения со всеми заинтересованными структурами, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

"В настоящее время на сайте департамента аккумулируются предложения относительно возможных мест создания Гайд-парка. В ближайший день-два эти предложения будут обобщены и направлены общественным организациям, политическим партиям и другим заинтересованным структурам", - передает "Интерфакс" слова Майорова.

При этом начальник департамента отметил, что "городским властям не хотелось бы политизировать московские парки".

"Нам хотелось бы, чтобы в городе было побольше парковых зон, где горожане могли бы провести свой досуг, подышать свежим воздухом, не выезжая за город", - сказал он, добавив, что в любом случае решение об организации такого общественного пространства должно приниматься на основе консенсуса.

"Безусловно, это решение должно устраивать все стороны", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, Чистые пруды, где оппозиционеры разбили так называемый "лагерь добра", является не самым лучшим местом для подобных мероприятий.

"Сегодня мы получаем жалобы от жителей на шум, и мы не можем этого не учитывать", - сказал Майоров.

Кроме того, при выработке решения о создании "Гайд-парка" необходимо будет учитывать и правовые аспекты.

"Сегодня необходимо получить согласование на проведение политических акций, поэтому организация "Гайд-парка" потребует и внесения корректив в существующую нормативную базу", - заявил Майоров.

"Таким образом, решение по "Гайд-парку" должно быть как организационным, так и правовым", - добавил он.

Он сообщил, что сначала, возможно, в городе будет определено одно "пилотное", экспериментальное место, а затем с учетом опыта появятся и другие площадки, где горожане смогут собираться и проводить политические акции.

Сюжет: Создание московских гайд-парков

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать