Более 10 панорамных камер для обзора поля и трибун установят в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Камеры с панорамным обзором установят для наблюдения за спортивной ареной на стадионе "Лужники", сообщает сайт Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина. К концу лета планируется смонтировать 14 мультифокальных устройств с высоким разрешением.

Камеры установят на бетонном кольце, разделяющем верхние трибуны и скайбоксы, рассказал Хуснуллин. Устройства позволят передавать детальную картинку в реальном времени с высокой скоростью. Операторы смогут видеть картинку в 360 градусов со всех трибун стадиона.

По пять таких камер смонтируют на длинной стороне чаши стадиона и по две на короткой, отметил заммэра. Каждое устройство представляет собой шасси, на котором не менее 10 объективов.

Всего на стадионе будет 1300 камер, объединенных в общую систему видеонаблюдения. Ее монтаж завершится к концу лета 2017 года.

Фото: сайт Стройкомплекса Москвы

Марат Хуснуллин также сообщил, что 47 скайбоксов – корпоративных лож повышенной комфортности – на стадионе полностью укомплектованы мебелью. Всего таких мест в "Лужниках" 100, каждый отсек вмещает около 17 человек.

Скайбоксы включают в себя санузел, сервировочную, барную стойку, стол на 12 персон и два телевизора. Отделка включает в себя черное стекло и деревянные панели. Витражные окна скайбоксов обеспечат гостям хороший обзор поля.