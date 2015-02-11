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11 февраля, 16:45

Важнейшие объекты недвижимости в Москве могут достроить раньше срока

Лужники проекты строительство метро стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин ключевые инфраструктурные объекты

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Некоторые из ключевых объектов недвижимости в Москве могут сдать раньше срока. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По мнению Хуснуллина, ускорение строительных работ позволит компаниям сократить издержки.

"Мы предложили всем подрядчикам по возможности ускорить строительные работы. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы они могли завершить строительство досрочно", - отметил заммэра. "Ряд крупных подрядчиков уже перешли на удлиненный рабочий день или ввели дополнительную ночную смену", - добавил он.

Примером эффективной работы московских строителей Хуснуллин назвал реконструкцию БСА "Лужники". "Благодаря усилению темпов работ реконструкция Большой спортивной арены будет закончена не в 2017 году, как планировалось ранее, а в 2016 году", - пояснил глава Стройкомплекса.

Отметим, в самой верхней точке будущего здания стадиона "Лужники" уже началось строительство каркаса. Рабочие приступили к монтажу колонн, стен и перекрытий шестого этажа.

После реконструкции здесь появятся зрительские галереи с выходом на трибуны, медицинские кабинеты, пункты общественного питания, торговые киоски, складские и инженерные помещения.

На данный момент каркас всего стадиона готов на треть. Строители обещают завершить этот этап к осени.

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"


Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. На объекте в круглосуточном режиме работают более 1500 человек.

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"Cтадион "Лужники" не только войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен, но и станет спортивным объектом мирового уровня. В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

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