Информационное табло начали монтировать в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Специалисты начали монтировать информационное табло в северной части стадиона "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
На экране будут отображаться счет матча, составы играющих команд и другая информация. Все технические детали табло строго регламентированы ФИФА. Его размер – 17 на 9,6 метра, а качество картинки такое, чтобы каждый из 81 тысячи зрителей хорошо видел изображение.
Ранее для экрана установили металлические каркасы. Эти конструкции весом 13,5 тонны каждая закреплены под козырьком крыши на южной и северной частях стадиона.
На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. В результате не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.
Также появится еще три основных входа на арену – их количество увеличится с 13 до 16.
Помимо этого, на территории появятся центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец.
Рядом со стадионом построят каток площадью более трех гектар, а напротив – музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться музыкой и лазерным шоу.
На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.
Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.