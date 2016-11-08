Информационное табло начали монтировать в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Специалисты начали монтировать информационное табло в северной части стадиона "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На экране будут отображаться счет матча, составы играющих команд и другая информация. Все технические детали табло строго регламентированы ФИФА. Его размер – 17 на 9,6 метра, а качество картинки такое, чтобы каждый из 81 тысячи зрителей хорошо видел изображение.

Ранее для экрана установили металлические каркасы. Эти конструкции весом 13,5 тонны каждая закреплены под козырьком крыши на южной и северной частях стадиона.