08 ноября 2016, 11:28

Спорт

Информационное табло начали монтировать в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Специалисты начали монтировать информационное табло в северной части стадиона "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На экране будут отображаться счет матча, составы играющих команд и другая информация. Все технические детали табло строго регламентированы ФИФА. Его размер – 17 на 9,6 метра, а качество картинки такое, чтобы каждый из 81 тысячи зрителей хорошо видел изображение.

Ранее для экрана установили металлические каркасы. Эти конструкции весом 13,5 тонны каждая закреплены под козырьком крыши на южной и северной частях стадиона.

Реконструкцию Большой спортивной арены планируют завершить с опережением сроков – в конце 2016 года. Площадку поделят на десять частей по приоритетам безопасности. Туда войдут зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, транспортных магистралей, технические, VIP-зоны и другие.

На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. В результате не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.

Также появится еще три основных входа на арену – их количество увеличится с 13 до 16.

Помимо этого, на территории появятся центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец.

Рядом со стадионом построят каток площадью более трех гектар, а напротив – музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться музыкой и лазерным шоу.

На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.

Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
Лужники стадионы стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция табло

