Газон с системой обогрева появится на стадионе "Лужники"

На стадионе "Лужники" начали засеивать натуральный газон, который будет оборудован современной системой обогрева, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

На площадке уже установили современные системы дренажа и обогрева, требования к которым предъявляет ФИФА. Всего проложено 35 километров конструкций с учетом труб отопления, дренажа, полива и аэрации.

Для газона специалисты будут использовать два типа травы – Мятлик луговой и Английский райграс. Засев займет всего один день, а уже через три недели травяное покрытие достигнет трех-четырех сантиметров высотой. Всего на "живой ковер" потратят 410 килограммов семян.

"В сентябре будут проведены работы по укрепления газона. Для этого будет применена система Sisgrass – технология внедрения искусственного волокна в натуральную травяную поверхность. На глубину 20 сантиметров встраиваются более 20 миллионов искусственных травяных волокон. Корни натуральной травы переплетаются с искусственным материалом, и это позволяет закрепить поверхность поля", – добавил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

После завершения реконструкции можно будет искусственно увеличить температуру поверхности и основания поля и проводить игры даже зимой.

Реконструкцию Большой спортивной арены планируют завершить с опережением сроков – в конце 2016 года. Площадку поделят на 10 зон по приоритетам безопасности. Туда войдут зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-зону, зоны транспортных магистралей, техническая и другие. На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.

После ремонта на стадионе не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Также появится еще три основных входа на стадион, их количество увеличится с 13 до 16.

Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.