Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Травяной газон на стадионе "Лужники" прошьют искусственными волокнами. Об этом заявил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Международная федерация футбола предъявляет жесткие требования к качеству травы на стадионе. Она должна выдерживать большие нагрузки при проведении матчей. Система укрепления корневой зоны газона проводится по технологии SIS GRASS путем прошивки искусственным волокном на глубине не менее 18 сантиметров", – пояснил Газизулин.

По его словам, при реконструкции стадиона была заменена старая инженерная система и грунтовое основание поля. Также появилась новая система аэрации корневой системы газона, эффективного дренажа, обогрева и полива поля. Высадка травы на игровом поле "Лужников" начнется в августе.

Работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" идут с опережением графика. Уже до конца этого года стадион достроят, в следующем году пройдет наладка технического оборудования на арене.

Стадион будет готов к приему команд Чемпионата мира по футболу в 2018 году.​