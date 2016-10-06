Уникальный газон постелили в "Лужниках"

Уникальный газон постелили на стадионе "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Под зеленой травой – многослойный "пирог" из щебня, песка и дренажной системы. По словам специалистов, благодаря такой "начинке" даже после самых сильных дождей поле высохнет всего за полчаса.

При этом теперь следить за соревнованиями смогут в несколько раз больше болельщиков. Чтобы защитить зрителей от дождя, построили дополнительный козырек, а для большей зрелищности подвинули трибуны ближе к полю, убрав беговые дорожки. Жемчужиной стадиона станет огромный медиафасад на крыше, усыпанный светодиодами.

Работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" идут с опережением графика. Стадион достроят до конца года. Первых посетителей обновленные "Лужники" примут в следующем году.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. В столичных "Лужниках" состоятся матч открытия, один из полуфиналов и финал. Всего участников и гостей турнира примут 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.