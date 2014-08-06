Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

06 августа 2014, 13:29

Москвичи выберут цвет трибун на стадионе "Лужники"

Лужники проекты связь трибуны цвета

Фото: m24.ru

Мэр Москвы предложил москвичам выбрать цветовое оформление обновленного стадиона "Лужники". Соответствующий опрос размещен в приложении "Активный гражданин".

В качестве вариантов предлагаются бордовый (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитовый.

Как изменятся "Лужники"

Напомним, что в 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат. Работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно.

"На стадионе начался процесс активной стройки. Разборка трибун закончилась, приступили к строительству основания и к сентябрю должны выйти на начало монтажа трибун", - отметил ранее Сергей Собянин. По его словам, территория олимпийского комплекса на время работ по модернизации закрываться не будет - здесь будут проходить различные спортивные мероприятия.

Ссылки по теме

Исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.

Сюжеты: Реконструкция и строительство столичных стадионов , Референдумы "Активный гражданин" , Как живет столица

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать