Москвичи выберут цвет трибун на стадионе "Лужники"

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Мэр Москвы предложил москвичам выбрать цветовое оформление обновленного стадиона "Лужники". Соответствующий опрос размещен в приложении "Активный гражданин".

В качестве вариантов предлагаются бордовый (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитовый.

Как изменятся "Лужники"

Напомним, что в 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат. Работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно.

"На стадионе начался процесс активной стройки. Разборка трибун закончилась, приступили к строительству основания и к сентябрю должны выйти на начало монтажа трибун", - отметил ранее Сергей Собянин. По его словам, территория олимпийского комплекса на время работ по модернизации закрываться не будет - здесь будут проходить различные спортивные мероприятия.



Исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.