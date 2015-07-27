Столичный "Локомотив" одержал волевую победу над "Анжи"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный "Локомотив" одержал волевую победу в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги над "Анжи". Поединок завершился со счетом 3:1.

Счет был открыт на 15-й минуте встречи. Махачкалинцы провели быструю атаку, в ходе которой Лукман Аруна вышел один на один с голкипером "Локомотива" Гильерме, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Спустя четыре минут "железнодорожники" отыгрались. Александр Самедов сделал подачу с фланга, и Петар Шкулетич без особых проблем сравнял счет - 1:1.

Во втором тайме забивал только "Локомотив". На 77-й минуте Майкон откликнулся на фланговую подачу и вывел свою команду вперед. Гол получился очень похожим на первый мяч "красно-зеленых" в этой встрече.

Спустя пять минут Алан Касаев поставил точку в матче красивым обводящим ударом - 3:1 в пользу "Локомотива".

Таким образом, москвичи набирают шесть очков в двух матчах и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице. В лиге установилось троевластие - максимальным результатом могут похвастаться "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА.