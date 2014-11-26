Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 20:33

Спорт

На матче "Слована" и "Локомотива" по ошибке сыграли гимн СССР

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Перед матчем между "Слованом" и ярославским "Локомотивом" в Континентальной хоккейной лиге произошла курьезная ситуация. Принимающая сторона в Братиславе по ошибке исполнила советский гимн вместо российского, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел из-за ошибки диджея, который перепутал два гимна. Мужчина уже уволен, но "Словану" может грозить дисциплинарное взыскание со стороны лиги.

Запись об инциденте была внесена в протокол матча, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Поединок "Слована" и "Локомотива" завершился со счетом 3:1 в пользу ярославцев.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне игроки рижского "Динамо" пожаловались на организацию матча в Минске, где прозвучала сильно искаженная версия гимна Латвии.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
Локомотив КХЛ Слован гимн СССР

