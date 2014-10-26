Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2014, 15:36

Спорт

"Спартак" и "Локомотив" не смогли выявить сильнейшего в столичном дерби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центральном матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги московские "Спартак" и "Локомотив" не смогли выявить сильнейшего. Поединок завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в концовке встречи.

Первый тайм прошел в равной борьбе практически без голевых моментов. Команды уделяли значительно больше внимания обороне своих ворот, нежели атаке.

Ситуация изменилась во второй сорокапятиминутке. На 84-й минуте Роман Павлюченко скинул мяч на Мануэла Фернандеша, который обыграл защитника "Спартака" и закрутил снаряд в дальнюю "девятку" ворот Артема Реброва - 1:0 в пользу "Локомотива".

Однако этот счет держался всего три минуты. Вышедший на замену во втором тайме Роман Широков восстановил равновесие, замкнув навес Квинси Промеса.

В оставшееся время "красно-белые" могли вырвать победу, но удар Юры Мовсисяна головой в упор отразил вратарь "Локомотива" Илья Абаев. Итоговый счет встречи - 1:1.

Таким образом, "Спартак" набирает 18 очков и остается на седьмой строчке в турнирной таблице, а "Локомотив" с 16 баллами расположился на восьмом месте.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
Локомотив Спартак РФПЛ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика