"Спартак" и "Локомотив" не смогли выявить сильнейшего в столичном дерби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центральном матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги московские "Спартак" и "Локомотив" не смогли выявить сильнейшего. Поединок завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в концовке встречи.

Первый тайм прошел в равной борьбе практически без голевых моментов. Команды уделяли значительно больше внимания обороне своих ворот, нежели атаке.

Ситуация изменилась во второй сорокапятиминутке. На 84-й минуте Роман Павлюченко скинул мяч на Мануэла Фернандеша, который обыграл защитника "Спартака" и закрутил снаряд в дальнюю "девятку" ворот Артема Реброва - 1:0 в пользу "Локомотива".

Однако этот счет держался всего три минуты. Вышедший на замену во втором тайме Роман Широков восстановил равновесие, замкнув навес Квинси Промеса.

В оставшееся время "красно-белые" могли вырвать победу, но удар Юры Мовсисяна головой в упор отразил вратарь "Локомотива" Илья Абаев. Итоговый счет встречи - 1:1.

Таким образом, "Спартак" набирает 18 очков и остается на седьмой строчке в турнирной таблице, а "Локомотив" с 16 баллами расположился на восьмом месте.