Экс-полузащитник московского "Локомотива" Лассана Диарра перешел в "Марсель"

Фото: om.net

Бывший полузащитник столичного "Локомотива" Лассана Диарра подписал контракт с французским "Марселем", сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт 30-летнего игрока рассчитан на четыре года. Футболист перешел в "Марсель" в статусе свободного агента. Отметим, на прошлой неделе ФИФА разрешила Диарра вернуться на поле.

Ранее палата по разрешению споров ФИФА обязала французского полузащитника выплатить компенсацию "Локомотиву" за нарушения, повлекшие досрочное расторжение контракта.

Напомним, летом прошлого года "Локомотив" не включил игроков-"бунтарей" - Мбарака Буссуфа и Лассана Диарра - в заявку для участия в Лиге Европы, а тогдашний главный тренер москвичей Леонид Кучук не стал ставить игроков даже во второй состав.

Буссуфа и Диарра не могли найти на протяжении примерно двух месяцев - игроки не отвечали на телефонные звонки и не спешили посещать тренировки команды.

В августе спортивный директор "красно-зеленых" Кирилл Котов на встрече с болельщиками заявил, что оба "бунтаря" покинут команду.

Когда же оба игрока прибыли в офис "Локомотива" для проведения переговоров, они отказались тренироваться с клубом и потребовали расторжения контракта. Однако позднее Буссуфа все же решил остаться в команде.

Диарра, на счету которого 28 матчей за сборную Франции и четыре сезона в составе мадридского "Реала", перешел в "Локомотив" из махачкалинского "Анжи" в августе 2013 года. В составе красно-зеленых он стал бронзовым призером чемпионата России-2013/14.