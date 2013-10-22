Московский "Локомотив" в домашнем матче разгромил "Амкар"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги разгромил пермский "Амкар". Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет был открыт на 7-й минуте встречи. Н'Дойе замкнул головой фланговую подачу Янбаева. Голкипер "Амкара" Нарубин не сумел дотянуться до мяча.

За пять минут до перерыва "Локомотив" удвоил преимущество. Самедов отобрал мяч у противника, отпасовал на Оздоева, чей прострел замкнул Майкон.

Во втором тайме картина игры существенно не изменилась - хозяева атаковали, а пермяки пытались перехватить инициативу, но у них ничего не получалось.

На 57-й минуте счет стал разгромным - Шишкин вышел один на один и покатил мяч в угол ворот Нарубина.

За четыре минуты до конца основного времени встречи Павлюченко установил окончательный счет - 4:0 в пользу "Локомотива".

Благодаря этой победе "красно-зеленые" набирают 27 очков и выходят на второе место в турнирной таблице, обогнав "Спартак" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.