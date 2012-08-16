Московские "пляжники" одержали победы на старте Суперфинала ЧР

ИТАР-ТАСС

Два столичных клуба стартовали с побед в Суперфинале чемпионата России по пляжному футболу, сообщает beachsoccer.ru.

Футболисты московского "Локомотива" одолели "Крылья Советов" со счетом 7:4. "Железнодорожники" уверенно начали встречу и в стартовом отрезке сумели забить два гола. Как ни старались соперники исправить ситуацию, ликвидировать отставание у них не вышло.

Ещё один столичный коллектив "Строгино" взял верх над IBS. Москвичи обыграли представителей Санкт-Петербурга с итоговым результатом 9:4.

Напомним, что за чемпионство по пляжному футболу борются две команды из Москвы. "Локомотив" является cильнейшим клубом России прошлого сезона в этом виде спорта.