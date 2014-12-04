Телеканал ТНТ извинился перед "Локомотивом" за эпизод из сериала "Физрук"

Фото: кадр из сериала "Физрук"

Телеканал ТНТ принес извинения футбольному клубу "Локомотив" за эпизод из сериала "Физрук". Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает "Чемпионат".

Руководство столичного клуба возмутилось эпизодом, в которой болельщики в футболках "Ростова" сжигали красно-зеленый (традиционные цвета "Локо") флаг и убегали от агрессивно настроенной толпы поклонников "Локомотива".

"Канал ТНТ получил от ФК "Локомотив" официальное письмо и направил ответное письмо в адрес клуба, принеся свои извинения", — сообщили в пресс-службе.

Ранее на сериал "Физрук" жаловалась глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. По мнению парламентария, он вызывает пренебрежительное отношение к семье и школе.

В настоящее время на ТНТ идет второй сезон сериала. Первый вышел на экраны в апреле-мае текущего года.