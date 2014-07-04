Дмитрий Сычев переведен в дубль "Локомотива"

Дмитрий Сычев. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий столичного "Локомотива" Дмитрий Сычев отправлен в дубль клуба. Тренерский штаб не планирует привлекать Сычева к играм за основной состав "красно-зеленых", сообщает "Р-Спорт".

В это межсезонье Сычев вернулся в "Локомотив" из "Волги", за которую выступал на правах аренды. Контракт футболиста с клубом завершится в июне 2015 года.

Клуб планирует подыскать бывшему игроку сборной России новую команду. В чемпионате страны за "Локомотив" он играть не будет.

Сычев выступает за "Локомотив" с 2004 года. В последнее время он скитался по арендам в связи с тем, что тренерский штаб "железнодорожников" не устраивала игра и, особенно, результативность нападающего.

За "Волгу" Сычев провел 16 матчей, но отметиться забитыми мячами так и не сумел. По итогам сезона нижегородский клуб покинул РФПЛ.