Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

04 июля 2014, 14:41

Дмитрий Сычев переведен в дубль "Локомотива"

Локомотив Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий столичного "Локомотива" Дмитрий Сычев отправлен в дубль клуба. Тренерский штаб не планирует привлекать Сычева к играм за основной состав "красно-зеленых", сообщает "Р-Спорт".

В это межсезонье Сычев вернулся в "Локомотив" из "Волги", за которую выступал на правах аренды. Контракт футболиста с клубом завершится в июне 2015 года.

Клуб планирует подыскать бывшему игроку сборной России новую команду. В чемпионате страны за "Локомотив" он играть не будет.

Сычев выступает за "Локомотив" с 2004 года. В последнее время он скитался по арендам в связи с тем, что тренерский штаб "железнодорожников" не устраивала игра и, особенно, результативность нападающего.

За "Волгу" Сычев провел 16 матчей, но отметиться забитыми мячами так и не сумел. По итогам сезона нижегородский клуб покинул РФПЛ.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать