Солист Limp Bizkit Фред Дерст решил найти русскую жену

Фред Дерст. Фото: facebook.com/limpbizkit

У девушек из России появился шанс стать женой рок-музыканта: солист Limp Bizkit Фред Дерст заявил, что ищет себе русскую супругу, сообщает концертное агентство T.C.I.

"Я большой поклонник русских традиций и культуры, и я просто обожаю русскую кухню. Если мне посчастливится жениться вновь, я на 100 процентов уверен, что это будет девушка из России. Новая миссис Дерст, я надеюсь, мы встретимся с тобой уже совсем скоро!", – отметил Дерст.

Фред Дерст добавил, что также не против запустить на отечественном телевидении собственную версию передачи "Холостяк".

"Я был бы не против запустить реалити-шоу для того, чтобы найти свою невесту в России. Передача должна называться "Моя русская вторая половинка"… Да, точно! Именно так!", – прокомментировал солист Limp Bizkit.

Напомним, 31 октября Limp Bizkit выступят в московском клубе Stadium Live.

Российский тур – порядка 20 городов – приурочен к выходу долгожданного альбома группы Stampede of the Disco Elephants. Кроме того, в этом году Limp Bizkit отмечает 20-летие. Шоу обещает быть громким.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году и за свою творческую карьеру три раза номинировалась на "Грэмми". Всего было продано 40 миллионов копий пластинок. После выхода альбомов Significant Other и Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water поклонники стали покупать красные кепки точь-в-точь как у фронтмена Фреда Дарста.

Кстати, Significant Other стартовал на первой строчке Billboard. В первую неделю было продано почти 840 тысяч копий, и в итоге он достиг отметки в 16 миллионов копий.

Такие хиты Limp Bizkit, как Rollin’, Nookie, Break Stuff и My Generation до сих пор находятся в ротации радиостанций.