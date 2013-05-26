Мюнхенская "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мюнхенская "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов. В финальной встрече самого престижного турнира для футбольных клубов Старого света "Бавария" на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" обыграла со счётом 2:1 другого представителя Бундеслиги дортмундскую "Боруссию".

В составе победителей мячи забили Марио Манджукич и Арьен Роббен. Автором единственного гола "желто-черных" стал Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти.

Прошедший финал навсегда вошел в историю как первый, в котором отношения между собой выясняли два клуба из Германии. Подобные матчи бывают на решающей стадии ЛЧ крайне редко. Впервые представители одной страны оспаривали почетный трофей в 2000-м году. Тогда мадридский "Реал" разгромил со счетом 3:0 "Валенсию". После испанцев преуспели два гранда итальянской Серии А. Три года спустя "Милан" и туринский "Ювентус" завершили свое противоборство нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти футболисты, представляющие одну из столиц высокой моды, оказались удачливее игроков из города, где хранится знаменитая плащаница.

Ну и наконец, в мае 2008 года в московских "Лужниках" встретились титаны английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Тогда снова была зафиксирована ничья (но уже 1:1), и опять все решила своеобразная футбольная лотерея, в которой "красные дьяволы" сломили сопротивление лондонцев.

Кстати, именно британская столица стала местом проведения встречи между "Баварией" и "Боруссией". Мюнхенцы изначально признавались фаворитами противоборства. Во-первых, именно они в нынешнем сезоне уверенно выиграли чемпионат Германии, оформив титул еще за 6 туров до финиша. Во-вторых, в свои последних четырех матчах Лиги чемпионов (четверть и полуфиналы) "Бавария" разгромила с общим счётом 11:0 "Ювентус" и "Барселону", которые выиграли национальные первенства Италии и Испании соответственно столь же убедительно, как и сами подопечные Юппа Хайнкеса Бундеслигу.

Ну, а в третьих, "Бавария" смогла подойти к финалу в своем оптимальном составе, в то время как "желто-черные" не смогли задействовать из-за травмы задней поверхности бедра одного из своих лидеров – атакующего хавбека Марио Гетце, который, кстати, со следующего сезона будет выступать уже за мюнхенский суперклуб.

К тому же в официальных матчах нынешнего сезона "Боруссия" ни разу не смогла взять верх над "Баварией". Дортмунды уступили как во встрече за Суперкубок страны, так и в четвертьфинальной игре розыгрыша Кубка Германии, а два свидания в чемпионате завершились вничью.

Однако в дебюте финала Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа захватили инициативу, и к исходу двадцатой минуты создали три опасных момента у ворот соперника. Если бы голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не проявил в этих эпизодах незаурядное мастерство, мюнхенцам наверняка пришлось бы начать с центра поля. Сначала вратарь прекрасно среагировал на дальний выстрел под перекладину в исполнении лидера атак "Боруссии" поляка Роберта Левандовски, и перевел мяч на уголовой.

Затем Нойер ликвидировал угрозу, исходившую от опасного удара низом другого польского легионера дортмундцев хавбека Якуба Блащиковски, ну а после этого отличиться мог еще один полузащитник "жёлто-чёрных" Марко Ройс. Но и здесь первый номер мюнхенского клуба грамотно просчитал ситуацию и надежно прикрыл ближний угол.

Когда первый тайм пересек свой экватор, "Бавария", что называется, "начала просыпаться" в плане своих атакующих действий, и несколько тревожных мгновений пережили уже поклонники "Боруссии". Но и визави Нойера Роман Вайденфеллер также не дал усомниться в своей профпригодности.

Единственный чистый форвард мюнхенцев высокорослый хорват Марио Манджукич, замыкавший передачу партнера ударом головой с пяти метров, так и не сумел застать врасплох самоотверженно сыгравшего вратаря. За 10 минут до перерыва свое искусство вновь пришлось демонстрировать Нойеру, который парировал ещё один удар вошедшего во вкус Левандовски. Ну а затем хороший шанс отличиться упустил нидерландский атакующий хавбек "Баварии" Арьен Роббен – мяч, пущенный с 12-ти метров, угодил в лицо Вайденфеллеру. В общем, в том, что первый тайм завершился со счетом 0:0, целиком и полностью заслуга голкиперов обеих команд. Однако гол, как говорится, назревал.

На 60-й минуте свои созидательные замыслы воплотила в жизнь "Бавария". Эффектная комбинация, во время которой Франк Рибери и Роббен в блестящем стиле перехитрили пытавшихся создать искусственный офсайд

защитников "Боруссии", завершилась пасом на находящегося по сути дела перед пустыми воротами Манджукича, и на этот раз хорватскому бомбардиру уже не составило большого труда отправить мяч в сетку.

Однако дортмундцы не пали духом, и уже через 7 минут заработали право на пенальти. Бразильский защитник баварцев Данте сфолил в своей штрафной площади на Марко Ройсе, и главный арбитр матча итальянец Никола Риццоли без раздумий указал на одиннадцатиметровую отметку. Подошедший к мячу полузащитник турецкого происхождения Илкай Гюндоган не оставил Нойеру ни малейшего шанса, направив мяч в противоположный относительно прыжка голкипера угол.

Вскоре "Бавария" была просто обязана вновь выйти вперед. Томас Мюллер, казалось бы, направил мяч уже в пустые ворота, но в последний момент сербскому защитнику "желто-черных" Невену Суботичу удалось выбить его с "ленточки". И все-таки захватившие во втором тайме игровую инициативу подопечные Юппа Хайнкеса в конце-концов добились-таки своего. На 89-й минуте баварцы вывели один на один с Вайденфеллером Роббена и житель Страны Тюльпанов приплюсовал к уже имевшейся на его счету голевой передаче забитый мяч, ставший в итоге мюнхенского суперклуба золотым.

Таким образом, "Бавария", победившая со счетом 2:1, стала пятикратным обладателем Кубка чемпионов. Ранее мюнхенцы поднимались на европейскую клубную вершину в 1974, 1975, 1976 и 2001 годах. Отныне германский гранд занимает третье место в иерархии команд, выигрывавших самый престижный клубный трофей Старого света. Лидером по-прежнему является мадридский "Реал", на счету которого 9 завоеванных Кубков. У итальянского "Милана" - 7, а у английского "Ливерпуля", как и у "Баварии" - 5. Однако мюнхенцы чаще играли в финалах – 10 раз против 7 у представителей Туманного Альбиона.

Следует отметить и несгибаемый характер флагмана Бундеслиги, ведь в двух из трех предыдущих сезонов, а именно в 2010 и 2012 годах, "Бавария" также доходила до решающего матча ЛЧ, но проигрывала в нем. Причем в прошлом сезоне она уступила лондонскому "Челси" невероятно обидным способом – в серии послематчевых пенальти, и при этом выступая на своем домашнем стадионе "Альянц Арена". Наставник же "Баварии" Юпп Хайнкес стал четвертым в истории тренером, кому удалось выиграть Кубок чемпионов, руководя двумя разными клубами.

Родившийся 9 мая 1945 года германский специалист 15 лет назад добыл почетный трофей с мадридским "Реалом". Помимо Хайнкеса подобным достижением могут похвастать лишь его соотечественник Оттмар Хитцфельд, который, кстати, выиграл ЛЧ с двумя нынешними финалистами (с "Боруссией" в 1997 году, а с "Баварией»"в 2001-м), австриец Эрнст Хаппель, приводивший к триумфу нидерландский "Фейеноорд" и германский "Гамбург" и португалец Жозе Моуринью, чьи успехи с "Порту" в 2004-м году и затем через 6 лет с миланским "Интером" еще свежи в памяти.

Что же касается Германии, то ее клуб выиграл Кубок чемпионов в 7-й раз. Помимо пяти триумфов "Баварии", по одной победе имеется у нынешнего неудачника финала дортмундской "Боруссии" и "Гамбурга", завоевавшего приз в 1983 году. Впрочем, Федеративной Республике в этом плане еще очень далеко до успехов Испании, чьи команды поднимались на европейский Олимп 13 раз, и Италии с Англией, каждая из которых побеждала в 12 розыгрышах. Тем не менее, следует отметить, что Германия вышла на чистое четвертое место, ибо ранее она его делила с Нидерландами. Клубы Страны тюльпанов выигрывали Кубок чемпионов 6 раз. Ну и конечно, нельзя не отметить достижение Лондона и стадиона "Уэмбли". Столица Великобритании и ее легендарная арена приняли финал главного еврокубка уже в 7-й раз, и значительно оторвались по этому показателю от Парижа, где (если учитывать и его пригород Сен-Дени) завершались пять розыгрышей Кубка чемпионов.

В заключении напомним, что финал следующей Лиги чемпионов пройдет 24 мая 2014 года в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Нашу страну в этих соревнованиях будут представлять ЦСКА и "Зенит". Однако, если столичные армейцы, завоевавшие в нынешнем сезоне золотые медали чемпионата России, застолбили за собой право начать турнир с группового этапа, то питерцам, ставшим серебряными призерами, сначала предстоит сыграть в квалификационном раунде соревнований. Если они его преодолеют, то составят москвичам компанию среди 32 сильнейших клубов Старого света, а если нет, то перейдут в число участников второго по значимости турнира Лиги Европы.

Андрей Ярков