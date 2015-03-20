Против экс-клуба Кержакова: Итоги жеребьевки Лиги Европы

Фото: ТАСС

В швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. До этой стадии еврокубков смог дойти лишь один российский клуб – "Зенит" из Санкт-Петербурга, который за право сыграть в полуфинале ЛЕ поспорит с испанской "Севильей".

Лига Европы. Четвертьфиналы:

"Севилья" (Испания) – "Зенит" (Россия);

"Днепр" (Украина) – "Брюгге" (Бельгия);

"Фиорентина" (Италия) – "Динамо" Киев (Украина);

"Вольфсбург" (Германия) – "Наполи" (Италия).

Первые матчи пройдут 16 апреля, ответные – 23 апреля.

Испытание владельцем трофея

Жребий на этот раз оказался весьма суров по отношению к вице-чемпиону России. "Зениту" предстоит сразиться с нынешним владельцем трофея, который сейчас мечтает стать первым истории четырехкратным победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы. К тому же земляки знаменитого цирюльника посредством триумфа в ЛЕ хотят решить и другую задачу. Сейчас в чемпионате Испании подопечные Унаи Эмери занимают лишь 5-е место, которое не дает права на участие в Лиге чемпионов. А вот победа в Лиге Европы такое право отныне предоставляет.

"Севилья" является для отечественных клубов старым знакомым. Впервые она приехала в нашу страну для проведения еврокубковой встречи еще в советское время. Осенью 1990 года андалусийцы уступили в Москве "Торпедо" со счетом 1:3 в первом матче 1/16-й финала Кубка УЕФА. В ответном противостоянии испанская команда забила дома два мяча, однако один пропустила и в итоге "автозаводцы" ее прошли.

Ну а в постсоветскую эпоху первым нарвался на "Севилью" уже "Зенит". Причем два раза подряд, и в обоих случаях на групповом этапе Кубка УЕФА. В сезоне 2004/05 соперники встретились в Санкт-Петербурге и сыграли вничью 1:1. В итоге питерцы оказались в группе на 4-й позиции и выбыли из дальнейшей борьбы за трофей, а "красно-белые" финишировали на втором месте и пробились в стадию плей-офф. Через год команды вновь сошлись на стадионе "Петровский", но теперь уже "сине-бело-голубые" оказались сильнее – 2:1.

Впрочем, "Севилье" это не помешало выйти из группы с первого места. "Зенит" же стал вторым и также решил свою промежуточную задачу. Уже во время 1/16-й финала этого турнира севильцы вновь прибыли в Россию. Жребий их свел со столичным "Локомотивом". Москвичи проиграли на своем поле 0:1, а затем пропустили пару безответных мячей на выезде и в итоге стали жертвой андалусийцев. Но это было еще не все. Фортуна словно приклеила в том сезоне "Севилью" к нашей стране, и в четвертьфинале вновь свела ее с "Зенитом".

Как и в случае с "Локо", российские любители футбола снова получили большую порцию разочарования. Питерцы оказались разгромленными 1:4 в Испании, а дома смогли добиться лишь ничьей 1:1. В том сезоне (2005/06) "Севилья" впервые выиграла Кубок УЕФА, а через год повторила свой успех.

И все же праздник пришел и на нашу улицу. В 1/8-й финала Лиги чемпионов 2009/10 севильцев прошли московские армейцы. Сыграв в родных стенах 1:1, ЦСКА затем одолел соперника 2:1 в гостях и в результате попал в четвертьфинал ЛЧ.

Повторить тот успех "красно-синих" "Зениту" будет сейчас крайне тяжело. К огромному сожалению, первую встречу (а она пройдет в Испании) вынуждены будут пропустить, по меньшей мере, три ключевых игрока "сине-бело-голубых".

Из-за перебора желтых карточек в Севилье не сыграют защитники Кришито и Смольников, а также дирижер зенитовских атак португалец Данни. Имеется также большая вероятность, что и в домашнем матче питерцы не избегут кадровых проблем.

Дело в том, что по ходу ответной игры 1/8-й против "Торино" подопечнеые Андре Виллаш-Боаша нахватали аж 8 (!) "горчичников". И все же, учитывая, что "Зенит" нынче располагает целой россыпью исполнителей высочайшего класса, шансы соперников на выход в полуфинал следует оценивать как примерно равные.

Примечательно, что это можно сказать и относительно трех остальных четвертьфинальных пар. "Днепр" попал на "Брюгге", и в то же время "Вольфсбург" – на "Наполи". "Волки" и "адзурри" наверняка хотели заполучить бельгийцев и днепропетровцев, но жребий распорядился иначе.

Вряд ли можно назвать безусловного фаворита и в соперничестве "Фиорентины" с киевским "Динамо". Это примерно равные по классу команды, а баталии, состоявшиеся в рамках Кубка УЕФА еще в советскую эпоху, уже, конечно же, вряд ли следует рассматривать в качестве серьезного аргумента в пользу "фиалок".

Напомним, что в сезонах 1969/70 и 1989/90 футболисты из города, где было изобретено фортепьяно, дважды прошли киевлян на стадии 1/8-й финала.

Отечественный клуб (СССР/Россия) сыграет на данной стадии турнира в 10-й раз. В предыдущих девяти противостояниях наши футболисты гораздо чаще уступали своим соперникам – пока общий счет 6:3 не в нашу пользу.

Все четвертьфиналы Кубка УЕФА/Лиги Европы с участием клубов СССР/России:

1983/84. "Спартак" (Москва, СССР) – "Андерлехт" (Бельгия) – 2:4 (г), 1:0 (д) – вылет

1984/85. "Динамо" (Минск, СССР) – "Железничар" (Югославия) – 0:2 (г), 1:1 (д) – вылет

1990/91. "Торпедо" (Москва, СССР) – "Брондбю" (Дания) – 0:1 (г), 1:0, по пен – 2:4 (д) – вылет

1997/98. "Спартак" (Москва, Россия) – "Аякс" (Нидерланды) – 3:1 (г), 1:0 (д) – выход

2004/05. ЦСКА (Москва, Россия) – "Осер" (Франция) – 4:0 (д), 0:2 (г) – выход

2005/06. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Севилья" (Испания) – 1:4 (г), 1:1 (д) – вылет

2007/08. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Байер" (Германия) – 4:1 (н), 0:1 (д) – выход

2010/11. "Спартак" (Москва, Россия) – "Порту" (Португалия) – 1:5 (г), 2:5 (д) – вылет

2012/13. "Рубин" (Казань, Россия) – "Челси" (Англия) – 1:3 (г), 3:2 (д) – вылет

К большому сожалению, мечту о перемещении России на 6-ю строку таблицы коэффициентов УЕФА, нам придется отложить как минимум еще на год. Для того, чтобы это произошло сейчас, требуется поистине фантастический расклад – прошедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов французские ПСЖ и "Монако" должны непременно проиграть в своих обеих следующих встречах, и вместе с тем "Зенит" обязан победить в пяти (!). То есть сначала дважды взять верх над "Севильей", затем то же самое проделать со своим соперником по полуфиналу, а после этого и выиграть в основное или дополнительное финальный матч.

Таким образом, делегировать три команды в ЛЧ наша страна сможет теперь не ранее 2017 года. Однако, что называется, опускать руки, представителям РФПЛ явно не стоит. Если отечественным клубам удастся удачно выступить в следующем евросезоне, Россия через год вполне может подняться даже на пятое место. Дело в том, что соперничать теперь мы будем не только с Францией, но еще и с Португалией, у которой "сгорят" ее "гроссмейстерские" 18,8 зачетных баллов, полученные за сезон 2010/11. Россия же, в свою очередь, потеряет лишь 10,916 и окажется относительно португальцев на расстоянии вытянутой руки.

Помимо таблицы коэффициентов, Европейский союз футбольных ассоциаций уже на протяжении долгих лет ведет еще один весьма интересный, а что самое главное, имеющий практическое значение подсчет. Речь об индивидуальном рейтинге клубов, на показателях которого основана система так называемого рассева по корзинам при жеребьевках начальных стадий еврокубков. В этом списке суммируются очки, набранные той или иной командой в последних пяти сезонах, к которым затем приплюсовываются 20% зачетных баллов от показателя страны данного клуба в таблице коэффициентов УЕФА. На сегодня лист имеет следующий вид:

1. "Реал" (Испания) – 166,228

2. "Барселона" (Испания) – 154,228

3. "Бавария" (Германия) – 149,711

4. "Челси" (Англия) – 142,078

5. "Атлетико" (Испания) – 119,228

6. "Бенфика" (Португалия) – 118,209

7. "Шальке-04" (Германия) – 111,711

8. "Арсенал" (Англия) – 110,078

9. "Порту" (Португалия) – 109,209

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 103,078

11. ПСЖ (Франция) – 100,450

12. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – 99,711

13. "Валенсия" (Испания) – 99,228

14. "Зенит" (Россия) – 89,066

15. "Байер" (Германия) – 87,711

16. "Манчестер Сити" (Англия) – 87,078

17. "Ювентус" (Италия) – 86,535

18. "Шахтер" (Украина) – 85,733

19. "Базель" (Швейцария) – 84,875

20. "Тоттенхэм (Англия) – 84,078

…

31. "Рубин" (Россия) – 57,066

34. ЦСКА (Россия) – 55,566

56. "Спартак" (Россия) – 37,066

69. "Анжи" (Россия) – 31,066

77. "Динамо" (Россия) – 27,066

91. "Локомотив" (Россия) – 23,066

125-126. "Кубань" (Россия) – 15,066

125-126. "Краснодар" (Россия) – 15,066

147-149. "Ростов" (Россия) – 11,066

147-149. "Алания" (Россия) – 11,066

147-149. "Сибирь" (Россия) – 11,066

"Зенит" поднялся уже на 14-е место, а это значит, что коллектив с берегов Невы в любом случае получит в следующем сезоне высокий посев. Несколько месяцев назад УЕФА ввел правило, согласно которому отныне в первую корзину при жеребьевке группового этапа ЛЧ будут попадать действующий победитель соревнований плюс чемпионы семи лучших стран, согласно таблице коэффициентов.

То есть питерцы, в случае своего триумфа в чемпионате России, окажутся в первой корзине. Однако борьба за золото РФПЛ нынче обострилась, и чемпионство "Зениту" пока явно не гарантировано. Но даже если "сине-бело-голубые" окажутся в итоге серебряными призерами, их наверняка «спасет» высокий индивидуальный коэффициент.

Команда окажется среди сеяных клубов в обоих квалификационных раундах ЛЧ, а в случае, если "Зенит" попадет затем в групповой этап, то ему там, скорее всего, будет «светить» вторая корзина. А вот столичные ЦСКА и "Динамо" до высокого посева явно недотягивают, а значит, их серебро приведет к встрече с одним из грандов европейского футбола уже на квалификационной стадии Лиги чемпионов.

Выходит, что если отбросить личные пристрастия, а руководствоваться, прежде всего, интересами российского клубного футбола на международной арене, то отечественным болельщикам гораздо более выгодно золото армейцев или динамовцев, нежели успех "Зенита".

В противном случае Россия сильно рискует оказаться на групповом этапе ЛЧ лишь с одним своим представителем. Также большое значение будет иметь и результат полуфинального матча розыгрыша Кубка страны, в котором встретятся оренбургский "Газовик" и московский "Локомотив". Если в финал выйдут "железнодорожники", то Россия практически гарантированно получит мощный состав своего еврокубкового квинтета.

Процентов на 95 мы тогда увидим в матчах ЛЧ и ЛЕ "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив", что даст нам хорошие шансы улучшить показатель в таблице коэффициентов УЕФА. А вот при всем уважении к "Газовику", его попадание в Лигу Европы (а оно может произойти даже в случае поражения клуба ФНЛ в финале Кубка России) не сулит ничего хорошего.

Недавние примеры с "Аланией" и "Сибирью" нам это наглядно доказали. Положа руку на сердце, следует признать, что именно эти события лишили нас возможности опередить Францию уже сейчас. Что греха таить, команды такого класса практически не имеют никаких шансов попасть даже в групповой этап ЛЕ, а значит, коэффициент страны значительно теряет в весе, ведь сумма набранных очков делится на число, равное количеству стартовавших (!) в еврокампании клубов.

Лига чемпионов. Четвертьфиналы:

"Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Барселона" (Испания);

"Атлетико" (Испания) – "Реал" (Испания);

"Порту" (Португалия) – "Бавария" (Германия);

"Ювентус" (Италия) – "Монако" (Франция).

Первые матчи пройдут 14/15 апреля, ответные – 21/22 апреля.

Фавориты вздохнули с облегчением

Трем главным фаворитам турнира, можно сказать, сильно повезло. "Бавария", "Реал" и "Барселона" избежали встреч между собой, и теперь большинство специалистов и любителей футбола ожидают от данного трио выхода в полуфинал. А вот повторения прошлогоднего финала уже не будет точно.

Жребий свел "Реал" и "Атлетико" в одну пару уже на четвертьфинальной стадии. Это будет уже третье по счету свидание мадридских клубов в еврокубках.

Напомним, помимо прошлогоднего финала ЛЧ, в котором "сливочные" выиграли со счетом 4:1 в дополнительное время, данные соперники выясняли отношения в уже очень далеком сезоне 1958/59. Тогда они сошлись в полуфинале Кубка чемпионов. Проводись те встречи по нынешнему регламенту, успех бы сопутствовал "Атлетико", который сначала уступил "Реалу" 1:2 на чужом поле, а затем взял верх 1:0 на своем.

Но в то время правила выездных голов еще не существовало, и при равном количестве забитых мячей назначалась переигровка на нейтральном поле. "Королевский клуб" выиграл ее 2:1 и стал участником финального матча.

"Порту" и "Бавария" тоже однажды составили финальную пару Кубка чемпионов. Произошло это в мае 1987 года, когда "драконы" впервые в своей истории взошли на европейский Олимп. Они одержали над мюнхенцами волевую победу со счетом 2:1 благодаря мячам, забитым в концовке противоборства алжирцем Маджером и бразильцем Жуари.

Через четыре года эти команды встретились между собой уже в четвертьфинале КЧ, и на этот раз успех праздновала "Бавария", добившаяся в Португалии ничьей 1:1, а затем победившая в родных стенах 2:0. После этого был еще один четвертьфинал, но теперь уже под вывеской Лиги чемпионов. Весной 2000 года история практически повторилась. Баварцы вновь сыграли вничью 1:1 на выезде, а через две недели выиграли у себя в Мюнхене 2:1.

Имеет преимущество в личных встречах (относительно количества проходов) со своим соперником по четвертьфиналу и "Барселона". Хотя первое свидание принесло успех парижанам.

В четвертьфинале Лиги чемпионов 1994/95 "блауграна" сыграла с ПСЖ вничью 1:1 дома, а затем уступила 1:2 в столице Франции. Как и в случаях с парами "Атлетико" – "Реал" и "Порту" – "Бавария", "Барса" и "Пари Сен-Жермен" также играли между собой в финале еврокубка.

Правда здесь уже идет речь о решающем сражении за ныне канувший в Лету Кубок обладателей Кубков. В 1997 году каталонский суперклуб выиграл у парижан 1:0 и стал 4-кратным победителем этого турнира. Данный рекорд побить, естественно, уже невозможно. Ну и, наконец, весной 2013 года "Барселона" прошла ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причем удалось ей это сделать лишь благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. Успех "сине-гранатовым" обеспечили две ничьи – гостевая – 2:2 и домашняя – 1:1.

Что касается "Ювентуса" и "Монако", то туринцы попали на монегасков лишь во второй раз. От первого свидания у "старой синьоры" остались приятные воспоминания. В полуфинале ЛЧ сезона 1997/98 "бьянконери" разгромили соперника 4:1 дома, после чего уступили на территории карликового княжества со счетом 2:3 и уверенно прошли в финал.

В общем, если судить относительно понятия "по идее", то в полуфинале мы, скорее всего, увидим "Реал", "Баварию", "Барселону" и "Ювентус". Однако четвертьфинальные баталии Лиги чемпионов нам уже неоднократно приносили сенсации с приставкой супер, и поэтому неожиданные результаты могут иметь место и на сей раз. Тем более, что сейчас в октете сильнейших собрались исключительно многоопытные относительно решающих еврокубковых матчей бойцы.

Лига избранных

Для каждой из восьми оставшихся в турнире команд выход в четвертьфинал Кубка/Лиги чемпионов явно не в новинку. Шутка ли, но четвертое (!) попадание ПСЖ в октет сильнейших является самым слабым показателем в данной компании. Ведь "Монако" сделал это уже в пятый раз, "Атлетико" – в седьмой, "Порту" – в девятый, "Ювентус" – в 16-й, "Барселона" – в 18-й, "Бавария" – в 26-й, а мадридский "Реал" аж в 31-й!

Нынешний розыгрыш самого престижного трофея для футбольных клубов Старого света – юбилейный, 60-й по счету. Соответственно общее число попаданий в восьмёрку сильнейших – 480. И именно испанская Примера, которая вот уже третий сезон кряду делегирует в четвертьфинальную стадию соревнований по три своих представителя, на данный момент значительно опережает все остальные европейские лиги.

На счету Испании уже 71 выход в четвертьфинал. Суммарная таблица выглядит следующим образом (в скобках указан последний на данный момент сезон, когда клуб той или иной страны выходил в четвертьфинал Кубка/Лиги чемпионов):

1. Испания – 71 (2014/15)

2. Англия – 59 (2013/14)

3. Италия – 52 (2014/15)

4. Германия/ФРГ – 51 (2014/15)

5. Франция – 31 (2014/15)

6. Португалия – 27 (2014/15)

7. Нидерланды – 24 (2006/07)

8-10. Россия/СССР – 17 (2009/10)

8-10. Бельгия – 17 (1993/94)

8-10. Шотландия – 17 (1992/93)

11. Сербия/Югославия – 16 (1991/92)

12. Чехия/Чехословакия – 13 (1991/92)

13. Швеция – 10 (1996/97)

14. Австрия – 9 (1984/85)

15-18. Турция – 8 (2012/13)

15-18. Греция – 8 (2001/02)

15-18. ГДР – 8 (1990/91)

15-18. Венгрия – 8 (1973/74)

19. Польша – 7 (1995/96)

20-21. Болгария – 6 (1989/90)

20-21. Швейцария – 6 (1978/79)

22. Румыния – 5 (1988/89)

23. Украина – 3 (2010/11)

24. Дания – 2 (1986/87)

25-29. Кипр – 1 (2011/12)

25-29. Норвегия – 1 (1996/97)

25-29. Хорватия – 1 (1994/95)

25-29. Финляндия – 1 (1985/86)

25-29. Сев. Ирландия – 1 (1966/67)

Данная таблица красноречиво свидетельствует о том, что нынешние формула и регламент турнира превратили заключительные стадии соревнований (начиная с четвертьфинала) в так называемый спор "избранных".

Если на протяжении первых 42-х сезонов (1955/56 – 1996/97), когда в КЧ/ЛЧ выступали лишь чемпионы (плюс команды, защищавшие свой титул), до четвертьфинала удалось дойти клубам аж 27 (!) различных стран, то за последние 18 лет подобного смогли добиться представители лишь 12-ти государств.

Скажем, бельгийских клубов, которые ранее регулярно выступали в четверть и полуфиналах Кубка чемпионов, мы не видим в октете сильнейших уже на протяжении 21 года. По сути же дела, последние десять лет (начиная с весны 2005 года) реальные шансы завоевать главный приз имеют только команды из Испании, Германии, Англии и Италии, ибо лишь они за данный период времени попадали в полуфинал ЛЧ.

Да и то, итальянцев там не было с 2010 года. Впрочем, сейчас "Ювентусу" предоставлен шикарный шанс нарушить неприятную для Серии А тенденцию.

Андрей Ярков