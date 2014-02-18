Футбольная Лига чемпионов: шансы "Зенита" и превосходство "Реала"

Фото: ИТАР-ТАСС

18 февраля, после более чем двухмесячной зимней паузы, возобновляется борьба в Лиге чемпионов. Напомним, что теперь нам предстоит увидеть самое интересное – матчи стадии плей-офф, которая начинается с 1/8 финала. О перспективах "Зенита" и шансах других участников пар на выход в следующий раунд рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Андрей Ярков.

По итогам группового этапа путевки в следующий раунд соревнований завоевали четыре германских клуба - "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Байер" и "Шальке-04" и такое же количество английских – "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Манчестер Сити". Три команды будут представлять Испанию – это "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

Пять стран делегировали по одному участнику. До плей-офф добрались итальянский "Милан", французский "Пари Сен-Жермен", греческий "Олимпиакос", турецкий "Галатасарай" и вице-чемпион России санкт-петербургский "Зенит".

Из этих 16-ти команд лишь семь ранее выигрывали самый престижный турнир для клубов Старого Света, который с 1955 по 1992 год именовался Кубком чемпионов, а затем получил свое нынешнее название. "Реал" был триумфатором 9 раз, "Милан" - 7, "Бавария" - 5, "Барселона" - 4, "Манчестер Юнайтед" - 3, а "Боруссия" и "Челси" - по одному. Остальные девять команд, включая "Зенит", европейский футбольный трон пока не занимали.

На данный момент ни один из представителей СССР или постсоветского пространства ни разу не участвовал даже в финальном матче Кубка/Лиги чемпионов. Из российских команд (включая и советский период) только московский "Спартак" однажды достиг полуфинала (в сезоне 1990/91). Еще трижды в квартет сильнейших пробивалось киевское "Динамо" (в 1977, 1987 и 1999 годах). Современная же Россия пока может похвастать лишь двумя участиями в четвертьфинале ЛЧ. В 1996-м году этого добился "Спартак", а в 2010-м – еще один столичный клуб – ЦСКА. В принципе, сюда еще вполне можно приплюсовать достижение армейцев в сезоне 1992/93, когда они попали в групповой этап, в котором тогда участвовало лишь 8 команд, а победители двух квартетов сразу выходили в финал. По сути дела – то же участие в четвертьфинале.

Фото: ИТАР-ТАСС

Повторить эти три достижения москвичей сейчас может "Зенит". Это произойдет в том случае, если сине-бело-голубые одолеют по сумме двух матчей прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов дортмундскую "Боруссию".

"Зенит" (Россия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 25 февраля и 19 марта

На групповом этапе питерцы установили рекорд турнира. За 21 год существования этой стадии ЛЧ подобное считалось практически неосуществимым. Клуб с берегов Невы ухитрился выйти в плей-офф, набрав лишь 6(!) очков из восемнадцати возможных. Для сравнения, "Боруссия" попала в 1/8 финала, набрав двенадцать!

А вот будь у нее хоть на один балл меньше – команда бы осталось за бортом соревнований. Безусловным фаворитом двухматчевого противостояния являются "черно-желтые", которые сейчас занимают третье место в Бундеслиге и показывают нынче весьма содержательный футбол. Экстравагантный и в то же время необычайно мудрый наставник "Боруссии" Юрген Клопп подводит своих подопечных к пику формы именно в преддверие решающих встреч ЛЧ, что прослеживается по результатам последних матчей дортмундцев во внутренних соревнованиях.

А вот что представляет собой сейчас "Зенит" предугадать невозможно. В чемпионате России подходит к концу длительный зимний перерыв, начавшийся еще в первых числах декабря прошлого года, а по контрольным матчам и итогам товарищеских турниров с участием питерцев делать далеко идущие выводы о нынешнем состоянии дружины Лучано Спаллетти просто нельзя.

Впрочем, если с одной стороны получающая на данном отрезке сезона полновесную соревновательную практику "Боруссия" имеет неоспоримое преимущество перед "Зенитом", то с другой, статус так называемой "темной лошадки" вполне может сыграть на руку российской команде. Потому что соперник, во-первых, не имеет возможности судить о её нынешнем потенциале, а во-вторых, может и элементарно недооценить своих оппонентов, ведь на групповом этапе они выступили более чем посредственно и попали в следующий раунд во многом лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

В остальных парах 1/8 финала встретятся:

"Манчестер Сити" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 18 февраля и 12 марта.

"Байер" (Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 18 февраля и 12 марта.

"Милан" (Италия) – "Атлетико" (Испания) – 19 февраля и 11 марта.

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 19 февраля и 11 марта.

"Олимпиакос" (Греция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 25 февраля и 19 марта.

"Галатасарай" (Турция) – "Челси" (Англия) – 26 февраля и 18 марта.

"Шальке-04" (Германия) – "Реал" (Испания) – 26 февраля и 18 марта.

Фото: ИТАР-ТАСС

Явные фавориты просматриваются лишь в двух последних парах. "Челси" и "Реал" просто обязаны проходить своих нынешних соперников. В противном случае можно будет говорить о сенсациях с приставкой "супер". Но произойдут они вряд ли. А вот если, к примеру, в четвертьфинал не попадут "Барселона" и (или) нынешний владелец трофея мюнхенская "Бавария" - особо удивляться не стоит.

"Манчестер Сити" и "Арсенал" сейчас на ведущих позициях в английской Премьер-лиге. Обе команды выглядят отменно, хотя осечки у них, конечно, встречаются. Но в чемпионате Англии без них никуда. Безусловно, шансов у "Барсы" и "Баварии" все-таки побольше, но, скажем, те же мюнхенцы не имеют никакой конкуренции у себя в Бундеслиге, а потому могут испытать серьезные проблемы в противоборстве с соперником, способным дать им настоящий бой.

К тому же в прошлом году "Бавария" также встречалась с "Арсеналом" на стадии 1/8 финала ЛЧ. Обе команды забили в ворота друг друга по три мяча, и представитель Германии прошел дальше лишь благодаря правилу большего количества выездных голов. Напомним, что тогда баварцы выиграли со счетом 3:1 в Лондоне, однако дома уступили 0:2.

С другой стороны, "Манчестер Юнайтед" вполне может не справиться с "Олимпиакосом". Уход легендарного сэра Алекса Фергюсона, под руководством которого "красные дьяволы" выиграли 38 престижных трофеев, включая 13 титулов чемпиона Англии и две ЛЧ, не мог не сказаться на дальнейших выступлениях манкунианцев. В нынешнем чемпионате МЮ идет только седьмым, давно потеряв реальные шансы сохранить за собой звание сильнейшей команды страны, завоеванное в прошлом году еще при Фергюсоне. Более того, клуб сейчас очень сильно рискует впервые за последние 24 года остаться без участия в еврокубках. Чемпионат Греции, конечно, не бог весть какой в плане высокого уровня турнир, но "Олимпиакос" у себя на родине безоговорочный лидер уже четвертый сезон подряд. Да и на групповом этапе футболисты из Пирея смогли оставить не у дел лиссабонскую "Бенфику", которая в прошлом году играла в финале Лиге Европы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Необычайно захватывающим обещает стать противоборство "Милана" и "Атлетико". Многие предрекают победу мадридцам, проводящим просто феноменальный относительно возможностей данного клуба сезон. До финиша чемпионата Испании осталась лишь треть дистанции, а "Атлетико" до сих пор идет ноздря в ноздрю с двумя незыблемыми грандами Примеры "Барселоной" и "Реалом". При этом как "сине-гранатовые", так и "сливочные" играют великолепно, идя в соревнованиях по привычному для них графику. Условно говоря, успех "Атлетико" это целиком и полностью его заслуга, а не следствие каких-то проблем у конкурентов. "Милан" же сейчас просто "никакой". Клуб, который еще относительно недавно наводил страх и ужас на всю футбольную Европу, прочно застрял в середине турнирной таблицы итальянской Серии А, но что самое удручающее, демонстрирует просто третьесортный по меркам топ-уровня уровень игры. Однако, нельзя забывать, что Лига чемпионов турнир особенный. Здесь просто колоссальное значение имеет опыт, а вот как раз его у "Атлетико" практически нет.

Начиная с сезона 2000/01 (включая нынешний) "Милан" попадал в число шестнадцати сильнейших участников ЛЧ 12(!) раз, причем за это время он дважды стал триумфатором турнира и еще в одном случае уступил в финале в серии послематчевых пенальти. В свою очередь для мадридцев сейчас будет лишь второй плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем веке. Первый был в сезоне 2008/09, когда "Атлетико" уступил по сумме двух встреч португальскому "Порту" уже в 1/8 финала.

Мощнейший состав нынешнего ПСЖ это тоже отнюдь не гарантия выхода в четвертьфинал. Соперник парижан леверкузенский "Байер", явно не лыком шит. "Аспириновые" сейчас занимают второе место в Бундеслиге, уступая лишь "Баварии", да и нынешнее попадание в число 16-ти лучших команд ЛЧ для них уже пятое за последние 13 сезонов. Напомним, что в 2002-м году "Байер" достиг финала, где лишь с разницей в один мяч (1:2) проиграл суперзвездному мадридскому "Реалу", который в то время все называли не иначе как "галактикос".

Андрей Ярков