"Краснодар" и "Ростов" проиграли в плей-офф Лиги Европы

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Российские футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" проиграли свои первые матчи в раунде плей-офф Лиги Европы. Обе команды проводили поединки в гостях и не сумели распечатать ворота соперников.

"Ростов" уступил со счетом 0:2 турецкому "Трабзонспору". Коллектив Миодрага Божовича играл на контратаках, но ни разу не сумел огорчить голкипера хозяев. Те же дважды воспользовались провалами обороны ростовчан, свои шансы реализовали Меджани и Кардосо.

"Краснодар" проиграл 0:1 испанскому "Реалу Сосьедаду". Единственный мяч в этой встрече забил на 71-й минуте Прието. Примечательно, что краснодарцы сумели отличиться еще в первом тайме, но рефери не засчитал гол из-за крайне сомнительного офсайда у Ари.

Ответные матчи состоятся через неделю, оба клуба сохраняют шансы на выход в групповой этап Лиги Европы.