Лига Европы: последний поход "Анжи" и разминка "Рубина"

Фото: ИТАР-ТАСС

Вслед за возобновлением баталий Лиги чемпионов вступает в решающую фазу и второй по значимости европейский футбольный клубный турнир – Лига Европы. В четверг пройдут первые матчи 1/16 финала. О перспективах российских клубов рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Андрей Ярков.

Напомним, что по итогам группового этапа соревнований в эту стадию пробились две российские команды. В плей-офф еврокубка №2 нашу страну будут представлять махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин", который в прошлом сезоне дошел в ЛЕ до четвертьфинала, где уступил будущему победителю турнира лондонскому "Челси".

"Бетис" (Севилья, Испания) – "Рубин" (Россия)

"Марибор" (Словения) – "Севилья" (Испания)

Уже известно, с кем победители пар 1/16 финала будут соперничать за право выйти в четвертьфинал. Волей жребия, "Рубин" с большой вероятностью сразится поочередно с двумя клубами из города, знаменитого цирюльника, ибо представляющий Севилью "Бетис" сейчас находится просто в ужасном состоянии. Команда занимает последнюю 20-ю позицию в чемпионате Испании и уже практически не имеет реальных шансов сохранить на следующий сезон место в элитном футбольном дивизионе. Казанцы cчитаются фаворитами двухматчевого противоборства с "Бетисом", однако можно не сомневаться в том, что "зелено-белые" дадут подопечным Рината Билялетдинова бой, ибо в административном центре Андалусии сейчас все любители футбола мечтают об очном противоборстве двух местных клубов в 1/8 финала ЛЕ. Тем более, что "Севилья" вряд ли испытает большие сложности в споре с более чем скромным по европейским меркам словенским "Марибором".

Фото: ИТАР-ТАСС

"Анжи" (Махачкала, Россия) – "Генк" (Бельгия)

"Слован" (Либерец, Чехия) – АЗ (Алкмар, Нидерланды)

Несмотря на сверхудачный для "Анжи" жребий шансы махачкалинцев на выход в четвертьфинал невелики. И обусловлены они двумя причинами. Во-первых, приоритетня задача клуба из Дагестана сейчас - необычайно трудная операция по собственному спасению от вылета из российской Премьер-Лиги. Напомним, что осеннюю часть чемпионата страны "Анжи" закончил без единой победы (и это в 19-ти(!) турах) и в результате оказался на последнем 16-м месте. От тринадцатой позиции, гарантирующей стопроцентную безопасность, команду отделяют аж десять очков (и это всего лишь за 11 туров до финиша), да и от так называемой зоны переходных матчей (13 и 14 места) дружина Гаджи Гаджиева отстает на 5 баллов, отыграть которые будет очень непросто. Иными словами, какие уж могут тут быть действия на два фронта.

Ну а во-вторых, этой зимой клуб покинули сразу 7 игроков, находившихся в заявке на Лигу Европы. Вместо них появились футболисты вполне сопоставимые, а возможно, что даже и превосходящие по своему уровню ушедших, но согласно регламенту ЛЕ, дозаявлять в турнир перед стадией плей-офф можно не более трех новых исполнителей. И это, кстати, тоже красноречиво говорит о том, что "Анжи" отодвигает значимость своих ближайших международных выступлений на второй план. Ведь ясное дело, что о регламенте Лиги Европы руководители и тренеры махачкалинцев были прекрасно осведомлены.

Остальные шесть "квартетов" стадий 1/16 и 1/8 финала выглядят так:

"Динамо" (Киев, Украина) – "Валенсия" (Испания) "Динамо" (Киев, Украина) – "Валенсия" (Испания) "Лацио" (Рим, Италия) – "Лудогорец" (Разград, Болгария) "Черноморец" (Одесса, Украина) – "Лион" (Франция) "Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) "Днепр" (Днепропетровск, Украина) – "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) ПАОК (Салоники, Греция) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) "Суонси" (Англия) – "Наполи" (Неаполь, Италия) "Порту" (Португалия) – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) "Ювентус" (Турин, Италия) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) "Эсбьерг" (Дания) – "Фиорентина" (Флоренция, Италия) "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) – "Зальцбург" (Австрия) "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Базель" (Швейцария)



Фото: ИТАР-ТАСС

Таким образом, существует вероятность, что во встречах 1/8 финала мы можем стать свидетелями сразу трех противоборств между представителями одной страны. Помимо уже упомянутого севильского дерби возможно свидание итальянских "Ювентуса" и "Фиорентины", а также украинских "Черноморца" и "Шахтера", который, напомним, в 2009-м году выиграл Лигу Европы еще под ее старым названием Кубок УЕФА. Но в нынешнем розыгрыше главным фаворитом считаются отнюдь не "кроты", а туринский "Ювентус". Не имеющие клубных пристрастий букмекеры выставили на триумф "старой синьоры" самый низкий коэффицент (он равен 4,2 к одному) среди всех 32-х участников стадии плей-офф. И это вполне объяснимо.

Во-первых, именно "бело-черные" обладают самым высококлассным подбором исполнителей относительно остальных претендентов на победу в турнире. По оценке независимых экспертов, суммарная трансферная стоимость всех игроков основной обоймы туринского суперклуба составляет 347,3 миллиона евро. Это, кстати, девятый показатель в Европе. Здесь "Юве" уступает лишь борющимся сейчас за главный приз Лиги чемпионов "Барселоне" (588,1 млн), "Реалу" (571,4), "Баварии" (525,55), "Манчестер Сити" (451), "Челси" (388,75), "Манчестер Юнайтед" (378,5), "Пари Сен-Жермену" (371,25) и "Арсеналу" (371).

Во-вторых, наряду с "Ливерпулем" и миланским "Интером" "Ювентус является командой, которая наибольшее количество раз (3) выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы. "Бьянконери" праздновали успех в 1977, 1990 и 1993 годах. Ну а в-третьих, финальный матч нынешнего турнира состоится в Турине на их домашней арене "Ювентус Стэдиум". Нет никаких сомнений, что подопечные Антонио Конте сделают все возможное для того, чтобы завоевать почетный трофей на глазах десятков тысяч родных болельщиков. Тем более, что команда перед болельщиками в большом долгу. Дело в том, что "Юве" начал свою нынешнюю еврокампанию в Лиге чемпионов, но, увы, не смог преодолеть барьер группового этапа, заняв в своем квартете лишь третье место, и согласно регламенту УЕФА был переведен в число участников Лиги Европы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Помимо "Ювентуса", из ЛЧ (после групповой стадии) в ЛЕ перешли еще семь команд. Это "Аякс", "Бенфика", "Наполи", "Порту", "Базель", "Виктория" и "Шахтер". Подобная практика существует, начиная с сезона 1999/2000, когда была проведена крупномасштабная реформа еврокубков. Ну а тремя годами ранее (в 1996-м) в Лигу Европы (тогда еще в Кубок УЕФА) стали переводить неудачников квалификационного раунда ЛЧ. В нынешнем сезоне из клубов данной категории до плей-офф ЛЕ дошли "Лион", "Маккаби", ПАОК, "Зальцбург", "Лудогорец" и "Марибор". В итоге получается, что на этот раз в матчах стадии 1/16 финала примут участие аж 14 команд, изначально начинавших евросезон в Лиге чемпионов. Неудивительно, что представители данной когорты зачастую и становятся триумфаторами еврокубка №2. К примеру, именно так было в 2000, 2002, 2005, 2009, 2010 и 2013 годах, когда турнир выигрывали турецкий "Галатасарай", нидерландский "Фейеноорд", российский ЦСКА, украинский "Шахтер", испанский "Атлетико" и английский "Челси" соответственно.

Кроме "Ювентуса", в число фаворитов, по мнению специалистов и букмекеров, входят также "Тоттенхэм" и "Наполи". И тоже не только потому, что располагают множеством игроков экстра-класса. К примеру, неаполитанцы очень хотят отметить знаменательную дату в своей истории не только посредством поздравлений, вина и блюд своей изысканной кухни. В 1989 году, то есть четверть века назад, "Наполи", в составе которого в то время блистал легендарный аргентинец Диего Марадона, завоевал первый и пока единственный для себя престижный международный трофей – Кубок УЕФА. И в связи с этим "адзурри" горят неимоверным желанием отпраздновать юбилей, приурочив к нему новую победу в этом турнире. Что касается "Тоттенхэма", то и у него намечается круглая дата. "Шпоры", правда, выигрывали данные соревнования дважды, но в последний (второй) для себя раз брали Кубок УЕФА в 1984 году, то есть тридцать лет назад.

В заключение напомним, что первые матчи 1/16 финала пройдут 20 февраля, а ответные ровно через неделю – 27 февраля. Встречи же 1/8-й состоятся 13 и 20 марта, после чего будет проведена жеребьевка четвертьфинальной стадии соревнований.

Андрей Ярков