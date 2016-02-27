В театре "Ленком" опровергли информацию о госпитализации Леонида Броневого

Фото: ТАСС/Арсений Несходимов

Актер Леонид Броневой находится дома и чувствует себя нормально, рассказали МИА "Россия сегодня" в театре "Ленком".

"Информация о том, что Леонид Сергеевич упал с лестницы и госпитализирован, не соответствует действительности. Он нечаянно дома порезал руку, и скорая помощь отвезла его в травмпункт, где ему обработали и зашили рану. После этого он был отправлен домой, где сейчас и находится. И, слава Богу, чувствует себя нормально", – сообщили в театре.

Ранее появилась информация, что актера госпитализировали.

Леонид Броневой – народный артист СССР и лауреат Государственных премий России. В конце прошлого года ему исполнилось 87 лет. Броневой получил широкую известность за роль Мюллера в легендарном 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны".

Среди других известных работ актера в кино – фильмы "Агония", "Вооружен и очень опасен", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и другие.