"Выживший" с Леонардо Ди Каприо получил 5 наград кинопремии BAFTA

Фото: Hans Gutknecht/Zuma/ТАСС

Драма "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту получила пять наград премии Британской академии кино и телевидения BAFTA. Картина стала лучшим фильмом 2015 года, а также одержала победу в номинациях лучший звук и лучший кинооператор.

Кроме того, исполнитель главной роли – Леонардо Ди Каприо – получил премию как лучший актер. Сам Иньярриту удостоился награды за лучшую режиссуру.

Лучшей актрисой признали Бри Ларсон за главную роль в фильме "Комната". В фильме рассказывается о девушке и ее сыне, которые годами находились в заточении.

Награду за женскую роль второго плана получила Кейт Уинслейт, сыгравшая в "Стиве Джобсе". В аналогичной мужской номинации победу одержал Марк Райлэнс за роль в исторической драме Стивена Спилберга "Шпионский мост".

Выдающимся британским фильмом признали картину ирландского режиссера Джона Краули "Бруклин".

Последний эпизод "Звездных войн" также не остался без наград. Британский актер Джон Бойега, сыгравший роль Финна, получил премию в номинации "Восходящая звезда".

Церемония вручения премии BAFTA состоялась в Лондоне уже в 69-й раз. BAFTA, как и "Золотой глобус" считаются "репетициями" проводимого в феврале "Оскара".

В январе в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения кинонаграды "Золотой глобус", триумфаторами которой стали фильмы "Выживший" и "Марсианин".

Статуэтку в номинации "Лучший актер драматического фильма" взял Леонардо Ди Каприо за роль в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший", а сам Иньярриту также был признан лучшим режиссером.

Премию за лучший сценарий вручили Аарону Бенджамину Соркину, автору сценария картины "Стив Джобс". Фильм "Марсианин" получил "Глобус" в номинации "Лучшая комедия / мюзикл". "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль завоевала Бри Ларсон за роль в драме "Комната". В борьбе за звание лучшей актрисы в драматической картине также были представлены Кейт Бланшет и ее партнерша по фильму "Кэрол" Руни Мара, Сирша Ронан ("Бруклин") и Алисия Викандер ("Девушка из Дании").

Золотые статуэтки за роль второго плана получили Кейт Уинслет за "Стива Джобса" и Сильвестр Сталлоне, сыгравший в фильме "Крид: Наследие Рокки". Среди анимационных фильмов победила "Головоломка" студии Pixar. А лучшим композитором стал Эннио Морриконе, написавший музыку к вестерну Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Леди Гага получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Американской истории ужасов".