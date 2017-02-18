Форма поиска по сайту

18 февраля 2017, 11:44

Задержан "заминировавший" жилой дом мужчина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали мужчину, "заминировавшего" жилой дом на севере города, передает Агентство "Москва".

Днем 15 февраля в службу "112" позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован дом №13 по Ленинградскому шоссе. Оттуда эвакуировали жильцов, здание обследовали кинологи. Взрывных устройств не обнаружено.

17 февраля на Ленинградском шоссе был задержан 41-летний мужчина, который сообщил о якобы готовящемся теракте. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

