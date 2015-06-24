Ленинградский вокзал вернулся к работе после эвакуации

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Ленинградский вокзал заработал в штатном режиме после эвакуации. Ранее там обнаружили бесхозную сумку, сообщила руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО Валентина Щекина.

"В 09.55 были завершены проверочные мероприятия, и вокзал вернулся к работе в нормальном режиме", - приводит слова Щекиной Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в зале ожидания №3 вокзала обнаружили бесхозную сумку. Было Эвакуировано около 450 человек - посетителей и персонала.

Напомним, в начале июня около 800 человек эвакуировали с Курского вокзала после звонка о бомбе в камере хранения. Аналогичный случай произошел 26 мая. Однако после смотра кинологами Курского вокзала, никаких опасных предметов обнаружено не было.