15 февраля 2017, 12:10

Общество

Илья Найшуллер снял новый клип для "Ленинграда"

Видео: YouTUBE/Ленинград|Leningrad

Группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Кольщик". Видео доступно на официальном YouTUBE-канале группы. Режиссером выступил молодой российский режиссер Илья Найшуллер.

M24.ru не рекомендует включать видео детям и людям с повышенной чувствительностью – многое в нем может вас расстроить.

Песня с припевом "Кольщик, наколи мне брови, наколи" рассказывает о суровой женской доле – лирическая героиня рассталась с мужчиной, который не приносил денег в дом, и теперь собирается сделать татуаж бровей, "чтобы сделать взгляд суровей".

Для сопровождения исповедальной песни Найшуллер придумал видео ЧП в цирке. События разворачиваются в обратном порядке: зрители в панике бегут спиной вперед в здание, проломленные стены становятся целыми, а обезумевший тигр заходит назад в окровавленную клетку.

Одну из ролей в клипе исполняет актер Данила Калябин (сериалы "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы") и актриса Юлия Топольницкая (клип "Ленинграда" под названием "Экспонат").

Илья Найшуллер (1983) – российский режиссер, музыкант, клипмейкер. Известен по фильму "Хардкор" (2016) с Данилой Козловским и сериалу "Барвиха" (2009). Найшулер также снял клипы на четыре песни своей группы Biting Elbows и один – на песню False Alarm канадского музыканта The Weeknd.
