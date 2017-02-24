Форма поиска по сайту

24 февраля 2017, 18:18

В мире

ОАЭ поссорились с Латвией из-за неуважения к послу

Фото: president.lv

Правительство Объединенных Арабских Эмират направило в латвийский МИД ноту из-за неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство Латвии.

Когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она публично сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

Дипломат ответила, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз", но сотрудники аэропорта не представили такой возможности и позволили себе оскорбительные комментарии.

Посольство Объедиенных Арабских Эмиратов в Риге открылось 9 февраля.

Латвия ОАЭ хиджабы жизнь в мире посол

