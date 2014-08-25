Сумма требований клиентов "Лабиринта" в 15 раз превысила размер его фингарантий

Фото: ИТАР-ТАСС

Сумма требований клиентов обанкротившегося туроператора "Лабиринт" в 15 раз превысила размер финансовых гарантий компаний, передает Ассоциация туроператоров России.

Так, гражданская ответственность "Лабиринта" была застрахована на 120 миллионов рублей, в то время как сумма требований туристов составляет 1,8 миллиарда рублей. В страховой компании "ВСК" отмечают, что эта сумма не расчетная, а отражает объем требований, введенных в информационную систему.

Всего компания приняла 20 тысяч заявлений от туристов со всей России, причем в каждом может быть по несколько туристов. На выплату возмещения претендуют порядка 50 тысяч человек, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 10% от стоимости тура.

Добавим, что у клиентов обанкротившегося туроператора остается менее недели, чтобы заявить о своих претензиях: 1 сентября будет сформирован реестр требований, на основе которого и будет возмещаться ущерб.

Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа.

При этом руководителей компаний "Лабиринт", "Лабиринт-Т", "Компания Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве - по версии следствия, они, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

Позже Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам операторов "Невы" и "Лабиринта" - это было сделано, чтобы сохранить имеющееся у компании имущество для выполнения обязательств по договорам страхования и требований кредиторов.