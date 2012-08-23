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Политика

23 августа 2012, 16:00

Кандидатом на пост мэра Химок ЛДПР выдвинет Максима Рохмистрова

ЛДПР выборы Химки Евгения Чирикова Владимир Жириновский Максим Рохмистров Сергей Митрохин власть

ИТАР-ТАСС

ЛДПР выдвинет своего кандидата на пост мэра подмосковных Химок - депутата Госдумы РФ Максима Рохмистрова.

"ЛДПР не собирается поддерживать никого из кандидатов, которые будут выдвигаться на пост мэра Химок. Партия обладает своим достаточным кадровым потенциалом, и мы будем выдвигать своего кандидата - депутата Госдумы Максима Рохмистрова", - заявил в интервью РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский. Он отметил, что Рохмистров уже не первый созыв является депутатом Госдумы, много лет живет и работает в Москве. "Он отличный специалист в вопросах собственности. Он знает проблемы Москвы и Московской области и сможет их решать. У него есть все шансы победить на выборах", - уверен политик.

Сам будущий кандидат не видит пока для себя конкурентов среди претендентов на пост и намерен в случае победы на выборах заняться, в первую очередь, решением проблем ЖКХ и увеличением бюджета городского округа.

"На выборах в Госдуму я шел, в том числе, по Зеленоградскому округу - это все северный округ, а соответственно граждане одни и те же, да и проблемы собственно одни и те же", - сказал Рохмистров. По его мнению, самая серьезная проблема, которая существует на сегодня в Химках, - это проблема жилищно-коммунального хозяйства. "Я считаю, что есть серьезнейшая проблема - это ЖКХ, где срочно необходимо навести порядок. Это, в первую очередь, ответственность муниципальных органов, а предыдущая администрация этим вопросом вообще практически не занималась. И такое отношение администрации к проблемам ЖКХ не устраивает ни граждан, ни новое руководство области", - сказал депутат.

По словам Максима Рохмистрова, он занимается решением проблем жилищно-коммунального хозяйства уже много лет. "Естественно хотелось бы, чтобы город по-другому начал работать и у него образовался другой бюджет. Бюджет, я думаю, это то, что определяет, насколько хорошо работает администрация. Без бюджета сделать ничего не получится. В этом плане у меня нет конкурентов пока", - добавил парламентарий.

Глава Химок Владимир Стрельченко 14 августа подал заявление об отставке. Исполняющим его обязанности назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Выборы нового главы города пройдут 14 октября. Избирательная кампания стартовала в понедельник, выдвижение кандидатов начнется в пятницу, 24 августа, и завершится к 13 сентября. В воскресенье на "народном сходе" оппозиции в Химкинском лесу Евгения Чирикова была выдвинута кандидатом в мэры Химок. В четверг председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата на этих выборах и поддержит Чирикову.

Сюжет: Выборы мэра Химок

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