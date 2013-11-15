Депутаты предложили конфисковать автомобили у пьяных водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму России внесен законопроект, предлагающий конфисковать машины у пьяных водителей, ранее лишенных прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Также лишиться автомобиля могут водители, которых неоднократно штрафовали за "пьяное вождение" или за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Законопроект внесен депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

"Это одновременно позволит увеличить и степень ответственности за данное правонарушение, и создаст препятствие для его повторного свершения", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

При этом данная мера будет применяться только к тем нарушителям, которые являются собственниками автомобиля или обладают отдельными правомочиями собственника.

Отметим, что похожий закон вступил в силу 24 октября в Белоруссии.

Согласно новым правилам у белорусских водителей теперь смогут конфисковать автомобиль при повторном за полгода вождении в нетрезвом виде. Причем изыматься будут и автомобили, не являющиеся собственностью выпивших.