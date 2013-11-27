Квентин Тарантино снимет еще один вестерн

Квентин Тарантино. Фото: ИТАР-ТАСС

Квентин Тарантино во время беседы с Джеем Лено в телепрограмме "The tonight show" сообщил, что почти завершил работу над сценарием своего следующего фильма.

Как и предыдущий оскароносный фильм режиссера "Джанго Освобожденный", новая лента будет в жанре вестерна. Однако Квентин Тарантино подчеркнул, что проект не является продолжением "Джанго".

"Мне так понравилась работать над "Джанго", и я очень люблю вестерны. Поэтому разобравшись, как их снимать, я сказал себе: ok, я знаю, что я делаю, можно сделать еще один", - приводит слова режиссера издание "The Guardian".

Фильм "Джанго освобожденный" вышел на мировые экраны в декабре 2012 года. Эта картина стала первым спагетти-вестерном в фильмографии Тарантино. Действие разворачивается в преддверии Гражданской войны в США – в 1859 году – вокруг раба Джанго. Волею случая Джанго освобождает от его плантаторов известный охотник за головами по кличке Дантист. Он обещает Джанго полную свободу, если тот поможет найти двух бандитов. После этого Дантист и Джанго становятся напарниками и отправляются спасать жену Джанго. Лента получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, "Золотой глобус" и премию BAFTA