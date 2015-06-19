Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 17:43

Скейтбордисты покажут свое мастерство на трамплинах и рейлах в парке "Кузьминки"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В воскресенье, 21 июня, в парке "Кузьминки" пройдет День скейтбордиста. В 10.00 в скейтпарке начнутся открытые соревнования. Скейт-парк для роллеров, райдеров, скейтеров и кикскутеристов площадью 2,5 тысячи квадратных метров открылся в прошлом году. Здесь есть трамплины, рейлы и все необходимое для экстремальщиков.

Смотрите прямую трансляцию соревнований на портале Москва онлайн в 10.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 21 июня в 10.00
  • Что: соревнования по скейтбордингу
  • Кто: все желающие
  • Кому смотреть: экстремальщикам

