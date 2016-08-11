Два новых пляжа для купания обустроят в Москве

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Две новых зоны отдыха с купанием откроют в Москве в ближайшие два года. Одна из них появится в районе Строгино, другая – в Кузьминках, сообщает ТАСС.

В Строгине пляж обустроят в Кировской пойме на территории природно-исторического парка "Москворецкий". Сейчас там расположена зона отдыха, где можно загорать, но нельзя купаться.

Благоустройство пройдет от МКАД вдоль улицы Исаковского. На пляже появятся открытые понтонные бассейны с искусственным дном, мостовые переходы и лестницы и уединенные места для тихого отдыха.

Также планируется обустроить зону отдыха "Верхний Кузьминский пруд". Там специалисты проведут необходимые исследования, после чего предложат варианты для организации пляжа с купанием.

Кроме того, дополнительное благоустройство проведут в озере Черное в Зеленограде, где можно купаться уже сейчас.