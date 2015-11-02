Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2015, 14:18

Город

"Русский балет" представит премьеру "Семь красавиц"

Фото предоставлено организаторами

5 ноября Московский областной государственный театр "Русский балет" представит новую постановку "Семь красавиц". Премьера состоится на сцене Центра развития театрального искусства в Кузьминках.

"Это подлинно симфоническое произведение, богатое изумительными мелодиями, разнообразием красок, ритмов, наполненное восточным ароматом и темпераментом", – подчеркнул художественный руководитель театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев.

"Семь красавиц" поставил азербайджанский композитор Кара Караев – по произведению персидского поэта Низами Гянджеви.

На сцене развернутся несколько драматургических линий, среди которых – тема любви главной героини Айши и коварство Визиря.

Дата: 5 ноября в 19.00

Место: Центр развития театрального искусства в Кузьминках

Цена: от 500 рублей

Кузьминки премьера балет

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика