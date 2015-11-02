"Русский балет" представит премьеру "Семь красавиц"

Фото предоставлено организаторами

5 ноября Московский областной государственный театр "Русский балет" представит новую постановку "Семь красавиц". Премьера состоится на сцене Центра развития театрального искусства в Кузьминках.

"Это подлинно симфоническое произведение, богатое изумительными мелодиями, разнообразием красок, ритмов, наполненное восточным ароматом и темпераментом", – подчеркнул художественный руководитель театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев.

"Семь красавиц" поставил азербайджанский композитор Кара Караев – по произведению персидского поэта Низами Гянджеви.

На сцене развернутся несколько драматургических линий, среди которых – тема любви главной героини Айши и коварство Визиря.