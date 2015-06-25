В "Кусково" покажут музыкальную сказку для детей

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

27 июня экошкола "Кусково" приглашает детей на премьеру музыкальной сказки "Тень-Тень-Потетень".

Создатели постановки объединили знакомые всем фольклорные песни о животных и приправили их новой современной аранжировкой. Особенность сказки еще и в том, что она интерактивная: дети принимают непосредственное участие в действии. Песни, хороводы, игра на музыкальных инструментах – все это не оставит маленьких гостей парка равнодушными.

Также ребята услышат звучание таких инструментов, как балалайка, скрипка, металлофон, блокфлейта, укулелле. После мероприятия родителям выдадут пособия с репертуаром, чтобы они могли продолжить совместное музицирование дома.