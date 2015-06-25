Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2015, 11:43

Культура

В "Кусково" покажут музыкальную сказку для детей

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

27 июня экошкола "Кусково" приглашает детей на премьеру музыкальной сказки "Тень-Тень-Потетень".

Создатели постановки объединили знакомые всем фольклорные песни о животных и приправили их новой современной аранжировкой. Особенность сказки еще и в том, что она интерактивная: дети принимают непосредственное участие в действии. Песни, хороводы, игра на музыкальных инструментах – все это не оставит маленьких гостей парка равнодушными.

Также ребята услышат звучание таких инструментов, как балалайка, скрипка, металлофон, блокфлейта, укулелле. После мероприятия родителям выдадут пособия с репертуаром, чтобы они могли продолжить совместное музицирование дома.

Место: природно-исторический парк "Кусково", 3-я Музейная, д.40 стр.1

Время: 27 июня в 16.00

Вход бесплатный

Кусково сказка время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика