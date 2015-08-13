Неизвестные записи Курта Кобейна выйдут на диске

Фото: facebook.com/Nirvana

6 ноября в продаже появится альбом ранее неизвестных песен лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает NME, в новую пластинку войдут различные домашние записи Кобейна, одна 12-минутная акустическая композиция и песни, знакомые поклонникам по фильму "Кобейн: Чертов монтаж".

"Я хочу заметить, что это не альбом Nirvana, это записи только Курта. Вы услышите, как он исполняет вещи, которые от него никто не ожидал услышать", – цитирует режиссера картины Бретта Моргена NME.

Напомним, что фильм "Кобейн: Чертов монтаж" был показан в Москве 27-29 апреля. Документальный фильм "Курт Кобейн: Чертов монтаж" – это первая лента, утвержденная семьей музыканта. Автору фильма, номинанту на премию "Оскар" Бретту Моргену, был предоставлен доступ к личным архивам музыканта всеми правообладателями. В фильме показаны домашние видео Кобейна, фотографии, журналы, демо, песенники и многое другое. Особый интерес представляют интервью с отцом Кобейна, матерью и сестрой, а также редкая видеосъемка, где Курт Кобейн находится дома вместе с Кортни Лав и их дочерью Фрэнсис. Кроме ранее не издававшихся песен Кобейна, в фильм также вошли отрывки из видеозаписей выступлений Nirvana.