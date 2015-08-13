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Музыка

13 августа 2015, 12:07

Неизвестные записи Курта Кобейна выйдут на диске

Курт Кобейн альбомы записи Nirvana музыка

Фото: facebook.com/Nirvana

6 ноября в продаже появится альбом ранее неизвестных песен лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает NME, в новую пластинку войдут различные домашние записи Кобейна, одна 12-минутная акустическая композиция и песни, знакомые поклонникам по фильму "Кобейн: Чертов монтаж".

"Я хочу заметить, что это не альбом Nirvana, это записи только Курта. Вы услышите, как он исполняет вещи, которые от него никто не ожидал услышать", – цитирует режиссера картины Бретта Моргена NME.

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Напомним, что фильм "Кобейн: Чертов монтаж" был показан в Москве 27-29 апреля. Документальный фильм "Курт Кобейн: Чертов монтаж" – это первая лента, утвержденная семьей музыканта. Автору фильма, номинанту на премию "Оскар" Бретту Моргену, был предоставлен доступ к личным архивам музыканта всеми правообладателями. В фильме показаны домашние видео Кобейна, фотографии, журналы, демо, песенники и многое другое. Особый интерес представляют интервью с отцом Кобейна, матерью и сестрой, а также редкая видеосъемка, где Курт Кобейн находится дома вместе с Кортни Лав и их дочерью Фрэнсис. Кроме ранее не издававшихся песен Кобейна, в фильм также вошли отрывки из видеозаписей выступлений Nirvana.

Курт Кобейн – автор песен, музыкант и художник, более известный как вокалист и гитарист северо-американской рок-группы "Nirvana", исполнявшей альтернативный рок.

8 апреля 1994 музыканта обнаружили мертвым в его доме в Сиэтле. По одной из версий следствия, Курт ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья.

Кобейн является рекордсменом среди музыкантов, заработавших после смерти больше, чем при жизни. По состоянию на 2011 год правообладатели его творчества заработали свыше 800 млн долларов.

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