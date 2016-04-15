Угроза взрыва на Киевском вокзале оказалась ложной

Фото: ТАСС

Взрывное устройство на Киевском вокзале не обнаружили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, осмотрели помещения и территорию вокзала. Взрывного устройства, как и следов взрывчатых веществ, не обнаружено.

Ранее m24.ru сообщало, что Киевский вокзал эвакуируют в связи с угрозой взрыва. Правоохранителям поступила информация о взрывном устройстве. Более 200 человек были эвакуированы с территории Киевского вокзала в связи с угрозой взрыва.