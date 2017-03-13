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13 марта 2017, 15:17

"Мослекторий" покажет, как работает приложение для знакомств Tinder

Культурный центр ЗИЛ прямые трансляции НИУ ВШЭ Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

15 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится последняя лекция из цикла "Медиа: вчера, сегодня, завтра" на тему – "Tinder: как работает online-dating в Москве". Профиль в соцсети напоминает театр. Пользователи выкладывают наиболее красивые личные фотографии и приукрашивают информацию о себе. На каких принципах строятся коммуникации в online-dating и что подталкивает людей на скачивание приложений для знакомств? Об этом и многом другом расскажет преподаватель департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Ольга Соловьева.

На лекцию можно придти лично, предварительно зарегистрировавшись тут. Трансляцию же лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 15 марта в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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