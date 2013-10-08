Трансляции на M24.ru: открытие Fashion Factory в ЗИЛе

Фото: ИТАР-ТАСС

В Культурном центре ЗИЛ 9 октября стартует проект Fashion Factory. Организаторы планируют проводить в его рамках выставки, международные конкурсы дизайна, показы мод и другие fasion-события. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Куратор Fashion Factory – дизайнер, модный эксперт, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Британской высшей школы дизайна Людмила Норсоян. На торжественную церемонию открытия проекта приедут представители мира дизайна и моды.

Fashion Factory станет платформой, вокруг которой объединятся молодые дизайнеры и организаторы модного бизнеса. Одними из первых событий, которые пройдут в рамках нового проекта, станут образовательные циклы "Инновационные среды на ЗИЛ", "Zoom", "Говорим о моде по-английски", которые включат в себя лекции, мастер-классы, public-talk с участием авторитетных отечественных и зарубежных представителей модной индустрии.

