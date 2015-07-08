В Культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль современной хореографии

Фото: zilcc.ru

С 14 по 17 июля в Культурном центре ЗИЛ пройдет второй международный фестиваль современной хореографии "Танцевальная платформа ЗИЛ: Москва – Хельсинки". Об этом сообщается на сайте Департамента культуры Москвы. Фестиваль представит работы молодых российских и финских хореографов contemporary dance.

На "Танцевальной платформе ЗИЛ" можно будет увидеть работы финских хореографов Лауры Ферстинен, Саку Коистинена, Нэлла Туркки, Анни Пуупера, а также москвичей Анны Кравченко, Лины Лангнер, Юлии Чекмас, Виктора Выборнова и Веры Приклонской. Стоит отметить, что зарубежные постановки будут показаны в Москве впервые. Работы московских хореографов создавались в рамках программ Культурного центра ЗИЛ "5 соло", "Я и Другой. Дуэты современного танца", work-in-progress. В рамках фестиваля состоятся премьеры постановок Лины Лангнер и Веры Приклонской. Всего на фестивале будут показаны девять работ.