19 марта 2016, 17:10

Спорт

Российские биатлонисты остались за пределами десятки в гонке преследования

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские биатлонисты вновь остались за пределами десятки в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Лучшим из наших стал Евгений Гараничев, заняв четырнадцатую позицию в финишном протоколе.

Биатлонисты сборной России стартовали в гонке с довольно далеких позиций, поэтому на медали не приходилось рассчитывать с самого начала пасьюта.

Победу одержал немец Симон Шемпп, расправившись на последнем круге с Йоханнесом Бе, который завоевал серебро. Бронза у еще одного немца Эрика Лессера.

Кроме Гараничева, в двадцатку сильнейших попал и лидер российской сборной Антон Шипулин, который как раз и замкнул топ-20.

Благодаря последним неудачным выступлениям, Антон Шипулин уступил второе место в общем зачете Йоханнесу Бе.

