Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля в женском одиночном разряде. В четвертьфинальном поединке она одолела латвийку Анастасию Севастову.

В первом сете Кузнецова уступила сопернице 5:7, но затем взяла убедительный реванш – 6:1, 6:3.

Россиянка превзошла соперницу абсолютно во всех компонентах игры, исключая двойные ошибки. У Кузнецовой их три, у Севастовой – одна.

Поединок продолжился 2 часа 2 минуты. Практически половина этого времени пришлась на первый сет.

Следующей оппоненткой Кузнецовой станет украинка Леся Цуренко.