Российские теннисисты с поражения стартовали в Кубке Дэвиса

Фото: M24.ru

Сборная России по теннису стартовала с поражения в Кубке Дэвиса. В первом матче Евгений Донской уступил 306-й ракетке мира датчанину Фредерику Нильсену.

Поединок завершился в четырех сетах – 6:2, 3:6, 2:6, 6:7. Стоит отметить, что Донской совершил пять эйсов и реализовал столько же брейк-пойнтов.

Соперник россиянина 7 раз подал навылет и сделал 7 брейков.

Таким образом, Дания вышла вперед в противостоянии с Россией. Поединок состоит из пяти матчей: 4 оидночных встречи и парная игра.

6 марта состоится второй матч одиночного разряда – Андрей Кузнецов померится силами с Мартином Педерсеном.