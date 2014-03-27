Дуэт Столбова/Климов завоевал серебро на ЧМ по фигурному катанию

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне Ксения Столбова и Федор Климов завоевали серебряную медаль чемпионата мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в японской Саитаме.

Произвольную программу дуэта Столбова/Климов судьи оценили в 139,77 балла. В сумме это позволило россиянам набрать 215,92 балла.

Однако даже таких высоких оценок оказалось недостаточно для того, чтобы опередить немецкую пару Алена Савченко/Робин Шолковы. Набрав 224,88 балла, немцы заняли первое место.

Бронзовая медаль досталась канадскому дуэту Меган Дюамель/Эрик Редфорд.

Российские пары Вера Базарова/Юрий Ларионов и Юлия Антипова/Нодари Масурадзе расположились на 7 и 8 местах соответственно.