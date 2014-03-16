Явка избирателей на референдуме в Крыму составила почти 50 процентов

Явка избирателей для участия в референдуме по статусу Крыма на 14.00 по московскому времени в Севастополе составила почти 50 процентов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", всего в Севастополе работает 192 избирательных участка, в списках избирателей зарегистрировано 305 тысяч человек.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходит референдум по статусу автономной республики. Как заявляют в МВД республики, референдум пока идет без нарушений и происшествий. За проведением общекрымского голосования следят наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции.

В бюллетенях референдума напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.