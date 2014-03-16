В ночь на понедельник в Москве пройдет автопробег "Россия любит Крым"

В столице в ночь на понедельник пройдет автопробег "Россия любит Крым", приуроченный к референдуму о статусе Крыма. Мероприятие начнется на смотровой площадке на Воробьевых горах и закончится на Крымском мосту.

От Воробьевых гор колонна автомобилистов проедет по Ленинскому проспекту, посетит Калужскую площадь, Крымский мост, а затем сделает круг по Садовому кольцу и вернется на мост, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 16 марта в Крыму и Севастополе проходит референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях референдума напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.