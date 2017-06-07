Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 23:17

"Уральские авиалинии" будут совершать рейсы в Крым из аэропорта Жуковский

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Самолеты авиакомпании "Уральские авиалинии" начнут совершать регулярные перелеты в Крым из аэропорта Жуковский, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что регулярные рейсы по маршруту Симферополь – Жуковский – Симферополь будут выполняться с 13 июня этого года.

Вылет из Симферополя будет выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Из аэропорта Жуковский самолеты будут вылетать по средам и понедельникам. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки.

