ЧМ мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в Москве

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В среду, 6 августа, на обновленном канале в Крылатском стартует чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает телеканал "Москва 24".

Спортсмены будут соревноваться в 12 олимпийских и 17 неолимпийских дисциплинах.

Организаторы соберут порядка тысячи спортсменов из 75 стран. Нашу страну представят 36 спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы 2012 года.

Перед соревнованиями в Крылатском в течение нескольких лет проводили серьезную реконструкцию, которая состояла из двух этапов. На первом этапе в 2011- 2012 годах были построены финишная вышка, соответствующая требованиям Международной федерации каноэ, эллинги (сооружения для хранения и обслуживания лодок), раздевалки, душевые кабины и блоки административных помещений.

Кроме того, появились два соединительных канала на отметках 600 и 1100 метров от линии финиша; установлены монорельсы для съемки и новое информационное табло, а также реконструирована газовая котельная.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Так, построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров, снесена старая стартовая вышка для академической гребли и возведены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены шесть теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории.

"Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но с 1980-х годов пришел в достаточно непрезентабельный вид. Поэтому за последние три года мы провели коренную реконструкцию. Теперь Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионатов мира по гребле. Кстати, чемпионат мира по гребле в Москве в 2014 году станет крупнейшим международным соревнованием", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, реконструированный Гребной канал не имеет аналогов в России и за рубежом.

Добавим, что развитие спортивного комплекса в Крылатском продолжится. Здесь появится новый бассейн как для занятий плаванием, так и для тренировок спортсменов-гребцов. Кроме того, будет построен детский бассейн, зал сухого плавания, тренажерный и спортивный залы.

Ранее сообщалось, что масштабные соревнования на Гребном канале не организовывали со времен Олимпиады 1980 года. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продлится до 10 августа. Начало заездов в 09.00. Стоимость билетов – от 50 до 300 рублей.

После ЧМ здесь также организуют первенство России по триатлону; открытые соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек "Крылатская волна", посвященные Дню города; первенство Москвы по академической гребле среди спортсменов до 18 лет.